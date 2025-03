ITF Solarino. La pioggia rinvia i match: l’8 marzo sarà un exploit di tennis in rosa

Solarino – A causa del maltempo, tutti i match di giornata dell’ITFW35 di Solarino sono stati rinviati a sabato 8 marzo, ma per questo, nel week-end della Giornata Internazionale della Donna, la tappa solarinese ITF World Tennis Tour regalerà una full immersion di tennis internazionale in rosa.

L’obiettivo del tournament director Renato Morabito è concludere la Terranova Cup domenica 9 marzo, con la disputa delle finali di singolare e doppio.

Sabato 8 si giocheranno quindi le semifinali del doppio e i quarti di finale del singolare: sei match in una sola giornata. Per le ‘semi’, la coppia Maduzzi-De Stefano affronterà Falkowska-Colley, mentre Federica Urgesi, in coppia con la diciassette ceca Valdmannova (Junioe exempt ITF, numero 15 del mondo nella classifica U18), sfiderà Grammatikopoulou-Hatouka.

Cinque giocatrici italiane hanno raggiunto i quarti di finale del singolare. Tra loro, Federica Urgesi ha approfittato del ritiro per infortunio della testa di seria Viktoria Hrunkacova per balzare ai quarti. Joanna Garland, seconda testa di serie della Terranova Cup, ha completato fin qui ancora un percorso netto, ed è ancora in corsa per aggiudicarsi il terzo titolo ITF a Solarino in palio negli ultimi quattro mesi di organizzazione in Sicilia.

Com. Stam. + foto