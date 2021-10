La tappa siciliana organizza dal Leontennis riceve il patrocinio del Comune di Solarino – Solarino (SR) – Con la chiusura dell’entry list dell’Archigen Cup si apre ufficialmente l’avvicinamento alla 7^ edizione dell’ITF World Tennis Tour di Solarino.

Diciotto atlete provenienti da tre continenti, Asia, America ed Europa, arriveranno in Sicilia per disputare la prima delle tre settimane di tornei W15 in programma allo Zaiera Tennis Resort dal 31 ottobre al 21 novembre.

E’ sicuramente un dato la forte presenza di tenniste azzurre, ben 8 sulle 18 iscritte al torneo, di cui ben sei tornano in Sicilia dopo aver già partecipato ad edizioni precedenti (Arcidiacono, Bilardo, Catini, Crescenzi, Fossa Huergo, Rossi). Tra le comunitarie interessante la presenza di Bojana Klinkov che a Solarino ha vinto nel 2019 il suo primo torneo ITF, così come la l’arrivo della testa di serie svedese Jacqueline Cabaj Award e la nipponica Himeno Sakatsume. Award ha vinto in carriera nove titoli in singolo e dieci in doppio nel circuito ITF, mentre Sakatsume è attualmente la numero 127 nel singolo e a livello globale si avvicina al 70 per cento di vittorie complessive sommando i risultati ottenuti nei circuiti ITF, WTA e Billie Jean King Cup, è attualmente la numero 585 del ranking ITF.

Wild Card per la diciannovenne ceca Petra Csabi e la trentaquattrenne tedesca Anna Schaefer. Per la veterana ex 161 del mondo ventuno titoli in singolo e otto titoli in doppio nel circuito ITF.

C’è attesa per la ripresa ufficiale delle attività dopo due anni di stop della manifestazione. Come annunciato nei giorni scorsi, sono state avviate le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sui campi solarinesi sotto l’occhio attento del direttore del torneo Renato Morabito. Per il settimo anno l’organizzazione Leotennis di Catania si sta adoperando per l’ottima riuscita dell’appuntamento, quest’anno potendo contare anche sul patrocinio del Comune di Solarino amministrato dal sindaco Sebastiano Scorpo.

“Il lockdown ha fermato anche l’ITF World Tennis Tour di Solarino, ma la ripartenza sta generando entusiasmo e per questo aspettiamo con interesse l’inizio dei tre tornei della settimana edizione – ha spiegato il sindaco Scopro -. Da Solarino sono passate atlete importanti, che qui hanno messo un tassello per il miglioramento della propria carriera, ed è di particolare importanza per la nostra amministrazione anche la possibilità di sostenere, attraverso la tappa ITF organizzata dal LeoTennis, lo sport al femminile. Chi ama il tennis non può mancare agli appuntamenti dello Zaiera quest’anno”.

Verrà resa nota nei prossimi giorni la data della conferenza stampa di presentazione ufficiale della 7^ edizione dell’ITF World Tennis Tour di Solarino, dei tornei Archigen Cup, Topspin Energy Cup e G&V Hospital Cup 2021.

