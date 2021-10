ITF WorldTennis Tour Solarino, torneo pronto ad iniziare: meteo clemente

Nessuna cancellazione in entry list, nè per le qualificazione all’Archigen Cup – SOLARINO (SR) – L’ITF di Solarino ha preso ufficialmente il via oggi con la consueta conferenza stampa organizzata nella sala conferenze dello Zaiera Resort. Il torneo sta trovando la clemenza del meteo dopo 24 ore di difficoltà portate dal ciclone “Apollo” su tutta la provincia di Siracusa.

I campi in carpet dello Zaiera hanno retto nonostante le condizioni avverse e hanno già ospitato i primi allenamenti delle tenniste arrivate in Sicilia dagli Stati Uniti, l’Australia, il Giappone oltre che dalle principali capitali europee e la Sicilia.

“Dopo due anni di stop il tempo non ci ha aiutato, ma siamo qui ormai da quattro giorni per preparare l’ITF di Solarino al meglio. Siamo felici di comunicare l’arrivo di tutte le giocatrici iscritte al tabellone principale e di tutte le tenniste che parteciperanno alla fase di qualificazione. Un passaggio assolutamente non scontato – ammette il direttore del torneo Renato Morabito -. Competeranno all’Archigen Cup anche diverse tenniste attenzionate dal settore tecnico federale, accompagnate dal maestro Vincenzo Izzo, giovani che ci auguriamo di vedere presto in palcoscenici molto più importanti. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti gli appassionati di Solarino che vorranno nuovamente riempire gli spalti dello Zaiera”.

L’Assessore allo Sport del Comune di Solarino, Luciano Puglisi, ha partecipato alla conferenza stampa portando i saluti del sindaco Sebastiano Scorpo, assente per gli impegni inderogabili di Protezione Civile.

“Per la nostra città è un vanto ospitare da sette edizioni un torneo internazionale femminile, ma lo sport a Solarino è di casa – ha evidenziato l’assessore Puglisi -. Abbiamo tennisti di livello amatoriale, ma anche riferimenti a livello internazionale. Crediamo nello sport come attività di crescita per il territorio, è vita e passione, un elemento da valorizzare proprio in questa fase di uscita dalla pandemia mondiale. Partecipare ad un evento sportivo dal vivo è uno dei migliori segnali di ripartenza”.

L’Archigen Cup è il primo dei tre tornei da 15 mila dollari che prenderanno il via da domani allo Zaiera Tennis. TopSpin Energy Cup e G&V Hospital Cup completeranno la kermesse in programma fino al 21 novembre.

Com. Stam.