IT’S A BEAUTIFUL DAY: l’iniziativa benefica è tornata con una nuova edizione a favore dei piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica del Policlinico

Si è rinnovato l’appuntamento all’insegna del buonumore, dedicato alla solidarietà e speranza, nell’Unità Operativa Complessa di Emato-Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, diretta da Giovanna Russo.

Stamani, l’ultimo piano dell’edificio 4 del presidio “Rodolico” è diventato per una volta in uno spazio in cui mamme, personale aziendale, pazienti e volontari, hanno potuto destinare del tempo al proprio benessere grazie alla presenza di affermati professionisti della cura dell’immagine, che hanno offerto gratuitamente il proprio lavoro per messa in piega e manicure. In particolare, erano presenti i parrucchieri del salone “Cinzia Budigna Hair & Beauty”, “Carmen Catania Hair Lab”, “Hairgo Biologic Hair Saloon” e “Davines Sustainable beauty”.

“It’s a beautiful day” (è un bellissimo giorno) –questo il nome dell’iniziativa- ha avuto l’obiettivo di sostenere i piccoli pazienti dell’UOC, creando al tempo stesso un’opportunità per donare ai loro familiari un po’ di relax e conversazioni leggere in un’atmosfera serena e spensierata tra spazzole, phon e smalti colorati.

Anche quest’anno l’evento ha confermato il successo delle edizioni precedenti: parrucchieri ed estetiste hanno lavorato parecchio per soddisfare i numerosissimi partecipanti negli uffici della direzione trasformati in saloni di bellezza.

La cifra raccolta grazie alle generose offerte libere dei “clienti” verrà utilizzata per l’acquisto di un microscopio per il laboratorio di Citogenetica.

“Sono sinceramente grato a tutti coloro che hanno partecipato alla organizzazione di questa bellissima giornata di solidarietà dal grande valore umano -ha sottolineato il commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Giorgio Giulio Santonocito nel salutare i partecipanti-. Prendersi cura del benessere delle persone non significa solo garantire cure mediche di qualità, significa anche regalare momenti di attenzione, gentilezza e normalità ai pazienti e alle loro famiglie.

Vedere i sorrisi e la serenità di coloro che hanno partecipato è stata per noi la miglior soddisfazione possibile. Ringrazio anche tutte le partecipanti che hanno contribuito a sostenere le cure. Il nostro impegno è di mettere al centro la persona anche con gesti concreti che favoriscano il percorso di cura dei nostri pazienti e di chi sta loro vicino”.

