Roma “Il Consiglio del III Municipio ha approvato all’unanimità una proposta di ordine del giorno, presentato da Italia Viva, per chiedere agli enti proprietari (ATER e Comune di Roma) di locali ad uso commerciale presenti sul territorio municipale di ridurre o sospendere i canoni di affitto per venire incontro alle difficoltà economiche dei gestori causate dalla crisi e dalle restrizioni per limitare il contagio da Covid 19”

Lo dichiarano in una nota Francesca Leoncini, assessore al Commercio del Municipio Roma III Montesacro, Mario Novelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio e i coordinatori di italia Viva in III Municipio Anna Punzo e Fabio Cerritelli “Le misure adottate dal governo Draghi per sostenere le attività economiche e uscire dalla crisi e dall’emergenza sanitaria vanno nella giusta direzione, ma siamo convinti che a Roma si possa dare in questo modo un sostegno ulteriore alle aziende in difficoltà. Grazie a tutti i consiglieri che con il loro voto hanno sostenuto il nostro atto: nei prossimi giorni, attraverso i nostri rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, verrà avviato un percorso di interlocuzione con i suddetti enti per verificare la concreta attuazione di di questa richiesta” concludono gli esponenti di Italia Viva.

