“Siamo di nuovo di fronte a parole inaccettabili da parte di un consigliere municipale e, (sarà il caso?), ancora una volta da parte di un consigliere del XII Municipio.

Stavolta è la consigliera Francesca Benevento (ex M5S) che tramite i suoi social avanza teorie complottiste, offendendo il ministro Speranza e la comunità ebraica, parole che non sono degne di chi rappresenta i cittadini e che sono gravi tanto quanto quelle del suo collega Quaresima che in passato aveva paragonato l’Olocausto alla campagna vaccinale di Israele e in altre occasioni aveva sostenuto che i vaccini fossero causa di omosessualità. Non se ne può davvero più, ci auguriamo che con le prossime elezioni i cittadini romani possano essere rappresentati in Municipio e altrove da persone adatte a ricoprire questi ruoli e non da complottisti dell’ultima ora che con le loro parole umiliano la città.” Così in una nota Ettore Luttazi, delegato alle Istituzioni e Enti locali, insieme a Patrizia Di Carlo coordinatrice del Municipio XII per Italia Viva Roma. “Riteniamo doverose, senza se e senza ma, le scuse per tali esternazioni da parte della consigliera Benevento non solo nei confronti della comunità ebraica, ma verso tutti i romani”. Così in conclusione gli esponenti di Italia Viva Roma.

Com. Stam.