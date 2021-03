Si rischia la pioggia di ricorsi o di cartelle esattoriali da riscuotere. “Non solo hanno anticipato la scadenza per la richiesta di esenzione della tassa sui rifiuti dal 31 dicembre al 31 marzo, ma lo hanno anche fatto male.

Con una spregiudicatezza assurda, perché ormai è possibile presentare la richiesta solo se si è dotati di uno SPID personale e quindi neanche i CAF o i commercialisti che erano abilitati a farlo con i propri strumenti per più persone adesso sono impossibilitati perché c’è bisogno della SPID del diretto interessato. Questa decisione colpisce soprattutto anziani e meno abbienti, quelli che hanno più diritto all’esenzione, che oltre a non avere competenze tecnologiche spesso non hanno il supporto tecnologico adeguato. Dire che è vergognoso è ben poco, ma sembra chiaro che il tentativo sia quello di fare cassa sulla pelle dei cittadini.” Così in una nota Ettore Luttazi delegato alle Istituzioni e Enti locali e Alfredo Letizi, delegato Rifiuti e Ambiente, insieme a Anna Punzo coordinatrice del III Municipio e ai coordinatori cittadini Marco Cappa e Eleonora De Santis di Italia Viva Roma.

“Gli scenari sono pessimi, intanto molti cittadini che hanno diritto all’esenzione, si vedranno recapitare salati bollettini da pagare, ci saranno una pioggia di ricorsi che probabilmente però prevedono che prima si paghi per essere poi rimborsati per evitare che i pagamenti insoluti diventino cartelle esattoriali. Chiediamo che vengano prorogati i termini che venga fatta una opportuna comunicazione, che è stata inadeguata finora, e che si ripristini la possibilità di effettuare le pratiche anche presso commercialisti e CAF abilitati come in passato, tenendo presente anche delle difficoltà dovute alle restrizioni da zona rossa delle ultime due settimane e in generale previste dalle disposizioni anti covid che consentono di poter accedere a questi centri solo con apposito appuntamento.”

Com. Sta,-