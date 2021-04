C’è bisogno di azioni immediate per restituire ordine , puntualità e decoro, anche morale, al servizio

IV Roma: Grave il silenzio della Raggi sul caos dei servizi cimiteriali che era prevedibile da tempo. C’è bisogno di azioni immediate per restituire ordine , puntualità e decoro, anche morale, al servizio.

“Quello che sta succedendo nei cimiteri romani con migliaia di feretri in attesa e il rimpallo di responsabilità a cui stiamo assistendo è grave e non degno di una Capitale, ma ancora più grave è il fatto che tutto era prevedibile già prima della pandemia. Le morti per Covid hanno ulteriormente aggravato la situazione. Di fronte a tutto ciò la sindaca Raggi tace perché impegnata a fare campagna elettorale con post trionfalistici che raccontano solo interventi di ordinaria amministrazione come fossero azioni rivoluzionarie. Chiediamo che vengano presto provvedimenti e trovate soluzioni, anche nel rispetto dei romani colpiti dalla morte dei loro cari.” Così in una nota Alfredo Letizi, delegato ai rifiuti e ambiente, e Ettore Luttazi delegato alle Istituzioni e Enti locali insieme ai coordinatori cittadini Marco Cappa e Eleonora De Santis di Italia Viva Roma sul caos dei servizi cimiteriali scoppiato negli ultimi giorni.

“La carenza di personale, l’insufficienza dei forni crematori e la folle burocratizzazione del sistema sono le cause di questo caos. L’amministrazione scarica tutte le colpe su Ama che gestisce i servizi cimiteriali ma non fa nulla è per vigilare sul rispetto del contratto di servizio. A sua volta la partecipata ha annunciato più volte l’incremento di risorse amministrative che non sono arrivate e dall’8 marzo ha sospeso, per generiche cause legate all’emergenza Covid , i servizi non essenziali, generando disservizi alle Agenzie funebri che forniscono il supporto ai cittadini, tra cui le estumulazioni dei defunti ultratrentennali, non bloccando solo l’avvio delle nuove pratiche, ma anche quelle in corso che non fanno altro che aumentare la pressione sui depositi dove coesistono anche le salme in attesa della cremazioni per tali attività messe in coda. E’ necessario agire con la massima urgenza e riportare il prima possibile ordine, puntualità e decoro, anche morale, a un servizio essenziale per la città.

