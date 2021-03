‘Siamo felici per la riapertura di cinema e teatri a partire dal 27 marzo’ così in una nota Francesca Merola (Referente Cultura Italia Viva Roma) e Fabrizio Barbone (Coordinatore I° Municipio Italia Viva Roma).

Chiediamo, però, di prestare molta attenzione al fatto che il teatro ed il cinema sono luoghi di aggregazione non spontanea e che hanno bisogno di una lunga preparazione per arrivare ad ottenere i risultati sperati, cioè riempire le sale di pubblico. Riaprire il 27 marzo senza prevedere quello che accadrà in seguito, senza programmare, organizzare con efficacia e prudenza, rassicurando gli imprenditori dello spettacolo, i gestori dei cinema e dei teatri, considerando gli investimenti da realizzare, anche se a breve termine, tutto ciò porta a darci la notizia della riapertura del 27 marzo 2021 come di una non notizia.

Si utilizza la Giornata Mondiale del teatro per riaprire i teatri ed i cinema e i musei, senza però dare alcuna indicazione di programmazione e durata. Come potranno i teatranti, i gestori dei cinema, impegnarsi nel riprogrammare i teatri e i cinema se non saranno rassicurati sulla certezza dei programmi? E come potranno impegnarsi gli imprenditori per investire e riprogettare spettacoli se non saranno certi della tenuta della riapertura nel tempo?

Occorre arrivare preparati anche a Roma: al lavoro da subito al fianco degli operatori della cultura. Italia Viva è pronta a dare il proprio contributo.’

Com. Stam.

Francesca Merola IV Roma