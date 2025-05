Ivan Ferrarotti fiducioso a poche ore dal via della 109^ Targa Florio

Ottime sensazioni per il pilota di Castelnovo ne’ Monti che domani e sabato affronta la “Cursa” per la decima volta.

Palermo – Ivan Ferrarotti è pronto ad affrontare la 109^ Targa Florio. Il pilota emiliano, che torna nella “Cursa” per la decima volta, ha affrontato oggi lo shakedown a Poggio San Francesco raccogliendo ottime sensazioni sugli asfalti siciliani.

Ferrarotti, che non ha potuto effettuare test prima della celebre gara ospitata dalla Perla del Mediterraneo, ha utilizzato lo shakedown proprio per mettere a punto tutti i dettagli sulla sua Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli, preparata da P.A. Racing per i colori della Scuderia Movisport e sempre navigato da Fabio Grimaldi. L’obiettivo, alla vigilia di questa corsa unica nel suo genere, è quello di restare in lizza per il Campionato Italiano Promozione dove attualmente è al terzo posto con 18 punti.

“Sono contento, la giornata è stata molto positiva. Lo shakedown è andato bene, abbiamo abbassato i nostri tempi ad ogni giro e questo è un buon segnale anche se sono consapevole che la gara sarà sicuramente un’altra storia, qui gli asfalti sono difficili, spesso sconnessi e occorre grande feeling per poterli interpretare al meglio. Anche quest’anno non manca l’incognita meteo, quindi restiamo con i piedi per terra e ci prepariamo ad affrontare una sfida che andrà gestita al meglio possibile, anche a livello di strategia e di gomme. Stasera spettacolare partenza da Piazza Verdi a Palermo, saremo circondati da migliaia di appassionati e non vedo l’ora di immergermi in questa Targa Florio” le parole di Ferrarotti.

La gara entrerà nel vivo questa sera dal centro di Palermo con la cerimonia di partenza, prevista per le 18:30, davanti al Teatro Massimo in Piazza Verdi: diretta su ACI Sport TV dalle 18:15. La competizione scatterà domani, venerdì 9 maggio, con otto prove speciali in programma, per poi proseguire sabato con altri quattro tratti cronometrati. Quartier generale dell’evento sarà l’Università di Palermo, sede del parco assistenza e anche del podio finale, dove domenica alle 15:05 verranno incoronati i vincitori.

Ampia copertura televisiva su ACI Sport TV (Sky 228 – TivùSat 52 – streaming su acisport.tv), con dirette dalla partenza, dall’arrivo e da numerosi tratti cronometrati. Il palinsesto completo è consultabile su acisport.it/ciar.

CLASSIFICA CIR Promozione 2025

1. Avbelj 33,5 pt

2. Signor 25,5pt

3. Ferrarotti 18 pt

4 Korhola 14pt

5. Daprà 11pt.

Calendario Campionato italiano Rally Promozione 2025

21-23 marzo 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

11-13 aprile 2025 19° Rally Regione Piemonte

9-11 maggio 2025 109ª Targa Florio

30-31 maggio 2025 43° Rally Due Valli

4-6 luglio 2025 13° Rally di Roma Capitale

13-14 settembre 2025 8° Rally del Lazio

17-18 ottobre 2025 72° Rallye Sanremo

