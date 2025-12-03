Ivan Graziani, poeta della musica

Il 12 dicembre esce in digitale, doppio CD e doppio vinile con libretto fotografico “80 BUON COMPLEANNO IVAN – LIVE IN TERAMO” (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy), l’album che celebra la grande festa a Teramo per gli 80 anni di IVAN GRAZIANI, con la direzione artistica di Filippo Graziani e Marco Battistini. È disponibile il pre-order: https://bio.to/ivangraziani

L’album che attraversa il vasto e vario repertorio di Ivan, nasce dalla registrazione del live del 29 agosto 2025 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo, città natale di Ivan Graziani, nell’ambito del tour prodotto da IMARTS“OTTANTA. Buon Compleanno Ivan”, che si è fuso con il Premio Pigro, dando vita a un evento unico pensato per celebrare l’eredità musicale e umana di uno degli artisti più liberi e visionari della canzone d’autore italiana. Quella serata ha unito pubblico e artisti in un’esperienza collettiva intensa ed emozionante, catturata dall’album in tutta la sua energia: niente nostalgia, ma la vitalità di canzoni che continuano a parlare, reinterpretate da voci che rendono omaggio a Ivan con affetto, curiosità e riconoscenza.

Filippo Graziani

Eugenio Finardi

Gli arrangiamenti curati da Filippo Graziani sono il filo conduttore del progetto: moderni ma fedeli all’anima originaria dei brani, nascono da una ricerca che Filippo porta avanti da oltre dieci anni con dedizione e rispetto verso l’eredità paterna. Una visione che rinnova senza tradire, trasformando ogni canzone in un dialogo vivo tra passato e presente.

«Teramo è la città di mio padre e portare qui questo progetto è stata un’emozione enorme – afferma Filippo Graziani – La fusione tra il tour per i suoi 80 anni e il Premio Pigro ha creato una tempesta perfetta che non poteva non essere impressa da qualche parte. Questo disco è il ricordo vivo di quella serata stupenda in cui tanti amici hanno voluto rendere omaggio alla storia e alle canzoni di papà, da artisti che appartengono alla sua stessa generazione a nuove voci che ne raccolgono l’eredità, ognuno con il proprio sguardo e la propria sensibilità. L’affetto che ancora circonda mio padre è la prova di quanto la sua musica resti viva: con queste canzoni oggi papà è più presente che mai».

Tracklist CD e DIGITALE:

DISC 1

Fuoco sulla collina – Filippo Graziani Il campo della fiera – Filippo Graziani Ninna nanna dell’uomo – Michele Pecora & Filippo Graziani Nino Dale and his Modernists – Filippo Graziani Gran Sasso – Filippo Graziani Limiti (affari d’amore) – Ditonellapiaga Doctor Jekyll and Mr. Hyde – Ditonellapiaga Sabbia del deserto – Filippo Graziani Parla tu – Filippo Graziani Porto Canale – Frankie hi-nrg mc & Filippo Graziani Solo arte – Bip Gismondi, Carlo Simonari, Pasquale Venditto & Filippo Graziani Prudenza mai – Bip Gismondi, Carlo Simonari, Pasquale Venditto & Filippo Graziani

DISC 2

Maledette malelingue – Filippo Graziani L’Italianina – Eugenio Finardi Il prete di Anghiari – Eugenio Finardi & Filippo Graziani Agnese – Filippo Graziani Taglia la testa al gallo – Filippo Graziani Pigro – Mario Biondi Firenze (Canzone triste) – Mario Biondi & Filippo Graziani Angelina – Filippo Graziani Il chitarrista – Filippo Graziani Scappo di casa – Lucio Corsi & Filippo Graziani Monna Lisa – Lucio Corsi & Filippo Graziani Lugano addio – Filippo Graziani

Tracklist VINILE:

(Tracklist vinile parzialmente diversa rispetto alla versione CD per criteri di adattamento al formato)

DISC 1 – LP

Side A

Fuoco sulla collina (versione LP) – Filippo Graziani L’Italianina – Eugenio Finardi Limiti (affari d’amore) – Ditonellapiaga Doctor Jekyll and Mr. Hyde (versione LP) – Ditonellapiaga Parla tu (versione LP) – Filippo Graziani

Side B

Porto Canale – Frankie hi-nrg mc & Filippo Graziani Solo arte – Bip Gismondi, Carlo Simonari, Pasquale Venditto & Filippo Graziani Prudenza mai – Bip Gismondi, Carlo Simonari, Pasquale Venditto & Filippo Graziani Maledette malelingue – Filippo Graziani Ninna nanna dell’uomo – Michele Pecora & Filippo Graziani

DISC 2 – LP

Side A

Il prete di Anghiari – Eugenio Finardi & Filippo Graziani Agnese – Filippo Graziani Taglia la testa al gallo – Filippo Graziani Firenze (Canzone triste) – Mario Biondi & Filippo Graziani Il chitarrista – Filippo Graziani

Side B

Il campo della fiera – Filippo Graziani Pigro – Mario Biondi Scappo di casa – Lucio Corsi & Filippo Graziani Monna Lisa (versione LP) – Lucio Corsi & Filippo Graziani Lugano addio – Filippo Graziani



di Vittorio Esperia

Foto e video liberi da copyright