IX Municipio, Cucunato (Lega): “Amministrazione si attivi nell’accoglienza ai profughi ucraini che scappano dalla guerra”

Serve un Consiglio straordinario del IX Municipio per l’accoglienza dei profughi ucraini: sì ad azioni concrete per l’aiuto delle popolazioni, magari utilizzando l’appoggio di entità economiche, finanziarie che hanno sede nel nostro territorio.

Il Municipio Roma Eur si faccia parte attiva nell’accoglienza di donne e bambini che stanno arrivando in queste ore dai territori dell’Ucraina. Abbiamo strutture vuote nel nostro territorio, come locali scolastici o del patrimonio municipale, che possono essere tranquillamente utilizzati per accogliere le tante persone in fuga dalla guerra. Il Comune di Roma ha messo a disposizione un numero verde con una rete di associazioni e strutture ricettive per garantire ospitalità. Il Municipio faccia subito una pianificazione per l’accoglienza, mettendo a rete iniziative con la comunità cattolica insieme a tanti cittadini che si stanno mobilitando per aiutare chi fugge dal conflitto. Un piano dettagliato da discutere nel prossimo Consiglio straordinario da me richiesto, devolvendo subito il gettone di presenza di tutti i consiglieri eletti per l’accoglienza delle popolazioni in guerra.



Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio.

Com. Stam.