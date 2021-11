IX Municipio, Cucunato (Lega): “analisi del voto con elettori, simpatizzanti e cittadini”

Prima incontro ufficiale a un mese dal voto, con simpatizzanti iscritti e referenti del territorio per il Capogruppo della Lega in IX Municipio, Piero Cucunato: l’occasione per fare un’analisi del voto, dopo le Amministrative romane del 3 e 4 ottobre.

Ringrazio tutti voi per il sostegno e i candidati della lista, che ci hanno messo impegno e dedizione in questa campagna elettorale difficile – afferma il consigliere Piero Cucunato -. Purtroppo gli elettori non hanno premiato la coalizione di Centrodestra, principalmente attraverso il voto di astensione e in secondo luogo perché i temi nazionali hanno condizionato il voto locale”.

“Siamo dispiaciuti che non si è raccolto quanto di buono avevamo fatto per il nostro territorio – sostengono Antonio De Marco e Giovanni Pinelli del Direttivo Lega Torrino ed Eur -, anche perché forse abbiamo commesso una serie di errori sui candidati delle liste e sul candidato Presidente del Centrodestra, che non ha saputo massimizzare il lavoro fatto dai partiti della coalizione al primo turno”.

“Bisogna ripartire dal fatto che su alcuni quartieri come Torrino, Mezzocammino, Fonte Meravigliosa, Mostacciano e Spinaceto, abbiamo avuto ottimi risultati – dichiarano Paola Giorgi e Piero Di Blasio, referenti della Lega all’Eur e Fonte Meravigliosa -. Risultati arrivati con il nostro capogruppo Cucunato, risultato primo degli eletti, ma anche con la coalizione. In altri quartieri invece siamo stati penalizzati, forse perchè non siamo riusciti adeguatamente a comunicare con i territorio”.

“Faremo un’opposizione costruttiva – evidenzia Piero Cucunato -. Chiederemo un confronto con la maggioranza e proporremo di aggiungere alcuni dei nostri punti al programma da votare in Consiglio per i prossimi cinque anni. Vigileremo e sosterremo ogni iniziativa che sia a favore dello sviluppo del nostro territorio, a sostegno dei cittadini e dei quartieri. C’è bisogno di ripartire subito in settori come scuola, cultura, ambiente, sociale, commercio, mobilità e arredo urbano. Temi dimenticati dalla precedente maggioranza, che alla fine è stata spazzata via dagli elettori come neve al vento”.

Com. Stam.