“Ci siamo trovati davanti a un bilancio deludente e oltretutto bocciato in Commissione, migliorato quest’anno solo grazie alle proposte e gli emendamenti portati dalla Lega.

Ci è voluta una settimana per far comprendere le criticità all’Amministrazione del IX Municipio: parliamo di sicurezza stradale; manutenzione di strade e marciapiedi; vari interventi sull’illuminazione pubblica e la messa in sicurezza di diverse scuole presenti nei 54 quartieri del Municipio Roma Eur. Ho presentato personalmente “Ordini del Giorno” ed emendamenti, che hanno modificato parzialmente gli investimenti e la spesa corrente del IX Municipio. Fondi che però saranno ugualmente insufficienti per soddisfare tutte le esigenze provenienti da un municipio vastò come il nostro. Abbiamo votato un bilancio di emergenza, che probabilmente coprirà a malapena i primi mesi del 2021. I fondi infatti non potranno coprire fatti dal Campidoglio e l’azione politica della sindaca Raggi: politiche che hanno toccato i servizi sociali; le opere pubbliche; le varie manutenzioni e a garantire i servizi primari per tutti i 200mila abitanti del Municipio Roma Eur. Un bilancio che oltretutto ha trovato anche la delusione di diversi esponenti locali del Movimento 5 Stelle. L’opposizione del IX Municipio e i cittadini non vedono l’ora che finisca quest’esperienza pentastellata nel nostro territorio e su tutta Roma, dimostratasi brutta e disastrosa per la nostra Città. L’unico record compiuto dai 5 Stelle a Roma, resta quello di aver fatto addirittura peggio dei governi di Sinistra al Campidoglio: i pentastellati hanno lasciato alla cittadinanza solo slogan e annunci mai realizzati.

Firmato: Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio di Roma Capitale

Com. Stam.