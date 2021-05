Siamo vicini alle famiglie e alle insegnanti che stanno vivendo momenti di agitazione dopo avere appreso della possibile chiusura di alcune scuole comunali.

La nostra consigliera Alessandra Tallarico, Presidente della “Commissione Scuola” nel IX Municipio, ha subito affrontato il tema delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per il prossimo anno scolastico e avviato un confronto politico per portare i vari gruppi a una convergenza di opinioni. Sono tanti i motivi per i quali la chiusura non può essere fatta. E’ andata di persona a vedere lo stato di diverse scuole con questo problema, in ottimo stato e alcune anche con recenti interventi di ristrutturazione. La Tallarico ha preparato un atto politico, che nelle prossime ore sarà protocollato con la firma dei consiglieri che sono già d’accordo. Importante è stata la telefonata di ieri con l’assessore competente, che ha dimostrato interesse al confronto. La consigliera Tallarico della Lega ha trascorso il pomeriggio con alcune famiglie del “Risveglio del Biancospino”, per rassicurarle e portare la loro voce nelle istituzioni. Appuntamento venerdì 28 maggio alle ore 9,00 in “Commissione Scuola”, per condividere la decisione che la Giunta municipale dovrà prendere a breve in vista del prossimo anno scolastico. Intanto mi sono subito attivato con l’onorevole Bordoni, affinché Roma Capitale dia un importante contributo di promozione e valorizzazione della Scuola dell’Infanzia in ottemperanza al “Patto per l’Istruzione” firmato dal Governo la scorsa settimana.



Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio;

Alessandra Tallarico, Consigliera della Lega Salvini Premier e Presidente della “Commissione Scuola” in IX Municipio.

Com. Stam.