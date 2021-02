Oltre 25 mila visualizzazioni in quattro show in streaming, in diretta, con interazione col pubblico. Completamente gratuiti e pagati tramite sponsor privati.

Sono i numeri reali che accompagnano lo scenario del successo del “Delivery streaming show”, il format di concerti online in diretta della rock band Jack & the Starlighters, ideato da Gioacchino cottone e Vassily Sortino.

L’ultimo spettacolo in ordine temporale è andato in onda lo scorso 31 gennaio, mostrando un’ampia fedeltà del pubblico, con oltre 4 mila visualizzazioni, quasi 400 commenti e oltre 400 condivisioni.

https://www.facebook.com/jack.starlighters/videos/745049526448871

Un nuovo successo per la squadra di musicisti capitanata da Gioacchino Cottone, che in un panorama musicale fermo con gli show in pubblico a causa del covid, si mantiene impegnata con performance online visibili su smartphone, computer, tablet e smart tv, con il solo obiettivo di intrattenere il pubblico costretto a restare a casa e in cerca di una alternativa alla classica programmazione televisiva.

«Siamo arrivati al quarto concerto gratuito – dice la band – finanziato totalmente con sponsor privati e senza alcun finanziamento pubblico. Un modo produttivo per fare cultura per gli artisti, che restano così legati a un pubblico che non è presente davanti a te, ma ti devi immaginare. È una novità. Il calore di chi ci segue arriva tramite i messaggi in tempo reale»

Il format resta aperto a collaborazioni con nuovi imprenditori che credono nel progetto e anche ad aprire il “Delivery streaming show” ad altre formazioni musicali che al momento non possono esibirsi dal vivo.

Jack & the Starlighters sono: Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria.

FOLLOW JACK & THE STARLIGHTERS:

Instragram – www.instagram.com/jackethestarlighters/

FACEBOOK – https://www.facebook.com/jack.starlighters/

YOUTUBE – www.youtube.com/user/jackstarx/videos

SUBSCRIBE HERE – www.youtube.com/user/jackstarx/featured

MINIBIOGRAFIA – Jack & the Starlighters nascono nel 2002. Jack è la voce solista, Dario Lo Giudice il bassista, Danilo Mercadante la chitarra solista e il tastierista, Fabrizio Pacera il leader della batteria e delle percussioni. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le iene” di Italia uno. Il primo vede protagonista Jack: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70450.shtml. Il secondo l’intera band: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70510.shtml. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un tribute show a Otis Redding: https://www.youtube.com/watch?v=Da-0ApNZeIU. Nel 2018 hanno pubblicato il videoclip “La Gitana”: https://www.youtube.com/watch?v=oE48P51tt5w. Nel 2019 è uscito “Good times roll”: https://www.youtube.com/watch?v=8R8iLPKkCxc. Nel 2020 è uscita “Maschere senz’anima”: https://www.youtube.com/watch?v=qx-LrMX5Lr4 .

Com. Stam.