JAZZMI 2025 Dieci anni di jazz a Milano 23 ottobre – 09 novembre 2025

Nel 2025, JAZZMI raggiunge un traguardo importante: la sua decima edizione, confermandosi punto di riferimento per il jazz a Milano.

È dal 2016 che JAZZMI ha fatto dell’ibridazione tra tradizione e contemporaneità la sua cifra distintiva, affermandosi come uno dei primi festival in Italia per qualità artistica, partecipazione e diffusione.

Per la prima volta, il palco del festival accoglierà l’inconfondibile voce di Diana Krall in una speciale anteprima. Atteso e gradito ritorno quello di Shabaka Hutchings, che approda al festival con un progetto interamente firmato a suo nome. Un angolo di Tunisia prenderà vita attraverso le note del quartetto guidato dal maestro dell’oud Anouar Brahem e molti altri nomi ancora completeranno un programma ricco e trasversale, volto a celebrare i dieci anni della rassegna.

Fino al 18 maggio è aperta la #CALLTOJAZZMI25, call online rivolta a tutte le jazz band che vogliono candidarsi per esibirsi durante la decima edizione di JAZZMI.

Torna a settembre il progetto JAM THE FUTURE, il contest collegato al festival e dedicato alle band under 35. Giunto alla sua settima edizione, si terrà come di consueto al Volvo Studio Milano. Quest’anno le giornate di audizioni raddoppiano, con due appuntamenti aperti al pubblico nel mese di settembre, mentre la consueta semifinale e la finale si terranno nel mese di ottobre. Il tema di questa nuova edizione è “Il Possibile Adiacente: Musica, Giovani e Futuro”. In collaborazione con Volvo Car Italia.

Biglietti disponibili su www.jazzmi.it

Per informazioni e candidature per la CALLTOJAZZMI e JAM THE FUTURE visitare www.jazzmi.it

JAZZMI dal 2016è prodotto da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini. Main partner Volvo.

CALENDARIO PRIMI CONCERTI JAZZMI 2025

Lunedì 20 ottobre | JAZZMI PREVIEW

ore 21.00 | Teatro Arcimboldi

DIANA KRALL

Biglietti: da 69 euro + diritti di prevendita

Domenica 26 ottobre

ore 20.00 | Conservatorio di Milano

ANOUAR BRAHEM QUARTET

“AFTER THE LAST SKY”

Biglietti: da 35,00 a 50,00 euro + diritti di prevendita

Lunedì 27 ottobre

ore 21.00 | Teatro Dal Verme

QUINTORIGO & JOHN DE LEO

“VOGLIO TORNARE UN ROSPO”

Biglietti: da 25,00 a 35,00 euro + diritti di prevendita

Venerdì 24 ottobre

ore 22.00 | BIKO Milano

YUUF

Biglietti: 15 euro + diritti di prevendita

**L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco

Mercoledì 29 ottobre

ore 21.00 | Auditorium San Fedele

MOLLY LEWIS

Biglietti: da 25,00 a 30,00 euro + diritti di prevendita

Giovedì 30 ottobre

ore 21.00 | Alcatraz Milano

ORCHESTRA BAOBAB

“MADE IN SÉNÉGAL TOUR”

Biglietti: 25,00 euro + diritti di prevendita

Sabato 01 novembre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

HUUN-HUUR-TU

Biglietti: da 23,00 a 28,00 euro + diritti di prevendita

Domenica 02 novembre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

THE HEADHUNTERS

Biglietti: da 25,00 a 30,00 euro + diritti di prevendita

Martedì 04 novembre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

DANIELE SEPE & GALACTIC SYNDICATE

Biglietti: da 25,00 a 30,00 euro + diritti di prevendita

Mercoledì 05 novembre

ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

MAMMAL HANDS

Biglietti: da 23,00 a 28,00 euro + diritti di prevendita

Giovedì 06 novembre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

BILAL

Biglietti: 30,00 euro + diritti di prevendita

Venerdì 07 novembre

Primo set: ore 20.00 / secondo set: ore 22.00 |Triennale Milano Teatro

AVISHAI COHEN TRIO “BRIGHTLIGHT”

Biglietti: da 30,00 a 35,00 euro + diritti di prevendita

Venerdì 07 novembre

Primo set: ore 20.30 / secondo set: ore 22.30 |Blue Note Milano

PETE ROTH TRIO feat. BILL BRUFORD

Biglietti: prevendita 38/28, alla porta 43/33

Venerdì 07 novembre

Ore 22:00 | BIKO Milano

SUMMER PEARL

Biglietti: 20 euro + diritti di prevendita

**L’ingresso sarà consentito solamente con tessera ARCI, sarà possibile sottoscriverla anche in loco

Sabato 08 novembre

Primo set: ore 20.00 / secondo set: ore 22.00 | Triennale Milano Teatro

ABDULLAH IBRAHIM TRIO

Biglietti: da 35,00 a 40,00 euro + diritti di prevendita

Sabato 08 novembre

ore 21.30 | Santeria Toscana 31

TAKUYA KURODA “EVERYDAY”

Biglietti: 25,00 euro + diritti di prevendita

Domenica 09 novembre

ore 16.00 | Triennale Milano Teatro

ARTCHIPEL ORCHESTRA FEAT. MICHAEL MOORE “OFFICILE MENGELBERG”

Biglietti: 15,00 euro + diritti di prevendita

Domenica 09 novembre

ore 19.00 | Triennale Milano Teatro

CHRIS THILE

Biglietti: da 25,00 a 30,00 euro + diritti di prevendita

Domenica 09 novembre

ore 21.00 | Conservatorio di Milano

SHABAKA

Biglietti: da 23,00 a 32,00 euro + diritti di prevendita

* Per aggiornamenti e informazioni sui biglietti visita il sito jazzmi.it

INFORMAZIONI JAZZMI.IT – info@jazzmi.it

FACEBOOK: @jazzmimilano

INSTAGRAM: @jazzmimilano #jazzmi2025

INFOLINE: +39 351 70 664 86