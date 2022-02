Jecatt celebra i suoi 10 anni di attività

JECatt, JE dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, celebra i suoi 10 annidi attività con tre giorni di formazione, networking, business game e company fair

Giovani, ambiziosi e pieni di talento: sono loro i ragazzi di JECatt, Junior Enterprise dell’Università Cattolica di Milano, che portano avanti da 10 anni un grande progetto che offre diversi servizi di consulenza manageriale a Start-Up, PMI e grandi Aziende, tra cui Analisi di mercato, Business Plan, Piani di Marketing, Social Media Marketing e molto altro.



Più di 90 studenti associati, con età, background e seniority diverse che fanno parte di un grande team ad oggi riconosciuto come la migliore JE in Italia e tra le migliori in Europa.

JECatt nasce nel 2012 con l’idea di creare una JE che potesse essere un partner di alto livello per lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali: i ricavi da progetti sono completamente reinvestiti in formazioni professionali per gli associati, che possono acquisire soft e hard skills, potenziando il loro profilo professionale ed incrementando la qualità dei servizi offerti.

Un ponte tra il mondo universitario e quello imprenditoriale: è questa l’aspirazione di JECatt che fonda le sue basi sulla proattività, l’innovatività, la motivazione a crescere e lo spirito imprenditoriale che i suoi Soci mettono a disposizione di tutti gli stakeholders della Junior.

QUALCHE NUMERO DAL 2012 AD OGGI

JECatt si contestualizza in un network frizzante, stimolante ed in continua espansione dal 2012 ad oggi. Sul territorio italiano, è JE Italy l’organo che ha il compito di stilare le linee guida per tutte le junior del nostro Paese che conta 26 Junior Enterprises, 8 Junior Initiatives e più di 1.000 Junior Entrepreneurs.

A livello europeo e poi mondiale troviamo invece JE Europe con 365 JEs e più di 30.000 Junior Entrepreneurs, per un fatturato totale di oltre 22 milioni di euro e, infine, JE Global, che rappresenta più di 60.000 Junior Entrepreneur in 44 Paesi e promuove attivamente il concetto di Junior Enterprise in 4 continenti.

Molti sono i riconoscimenti a livello internazionale: dalla sua fondazione nel 2012, JECatt ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti: quattro premi Europei, sette premi italiani e il titolo di Best Junior Enterprise del network nazionale ricoperto per tre anni di fila, una prova continua dell’eccellenza e del percorso di crescita intrapreso dall’associazione, anno dopo anno.

JECATT A IMPATTO ZERO – OGNI PROGETTO FA LA DIFFERENZA

Un nuovo modo di fare consulenza: JECatt ha l’ambizione di trasformare il modo di fare consulenza, mettendo come priorità la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, ed è proprio questo ciò che ha permesso a JECatt di distinguersi all’interno del network delle Junior Enterprise.

Giorno dopo giorno, quindi, si impegna a diventare una Junior Enterprise più sostenibile attraverso il progetto “JECatt Impatto Zero” che si pone come obiettivo, infatti, quello di bilanciare l’impatto sull’ambiente derivante dai progetti di consulenza attraverso la creazione di una foresta a Milano. Per ogni consulenza erogata verrà piantato un albero che contribuirà a ridurre l’emissione di CO 2 nell’ambiente.

HAPPY BIRTHDAY JECATTIn occasione dei 10 anni dalla fondazione, il team organizza l’evento JECatt Birthday per festeggiare e celebrare i 10 anni dell’attività dell’Associazione nel campo della consulenza manageriale, così come i dieci anni di crescita e di formazione professionale per tutti i Soci.

Un evento strutturato su tre giornate – da venerdì11 a domenica 13 marzo. Tutte le attività si svolgeranno in parte presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in parte presso lo Starhotels Business Palace in Via Privata Pietro Gaggia, 3 a Milano. Parteciperanno circa 350 persone tra studenti dell’Università Cattolica, Soci, Alunni, Stakeholders, Sponsor e Partner.L’evento si concluderà con una cena di gala presso il magnifico Starhotels Business Palace per ringraziare tutti colore che hanno partecipato all’evento.

Mattia Basile, Presidente e membro del Board di JECatt, commenta: “Questa realtà rappresenta un anello di congiunzione fra mondo universitario e del lavoro, anticipando i benefici di un sistema di formazione che finora potevano realizzarsi solo dopo l’entrata nel mondo del lavoro. Essere un Junior Entrepreneur significa aver colto un’opportunità che consente una crescita completa, sia dal lato professionale che umano. JECatt è infatti una fucina di talenti: basti pensare che il 60% degli Associati lavora in grandi imprese e il 99% trova lavoro entro i primi sei mesi dalla laurea.” Continua Mattia Basile “Siamo davvero orgogliosi del percorso che stiamo facendo e delle iniziative che portiamo avanti, e soprattutto di essere arrivati a spegnere 10 candeline con ottimi risultati”.

Nel corso dei tre giorni si terranno cicli di formazioni di rilievo, erogate da Partner, momenti di networking e di scambio che includeranno diversi business games ed una company fair. In questa occasione, gli studenti dell’Università Cattolica avranno la possibilità di mettersi in gioco in modo stimolante e innovativo, a stretto contatto con le aziende Partner che prenderanno parte all’evento.

Com. Stam.