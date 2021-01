Palermo – L’elezione del Presidente USA Joe Biden accende una nuova speranza per affrontare la crisi climatica in atto e le azioni di cambiamento per affrontarla.

La notizia che John Kerry abbia già chiamato il nostro Ministro Sergio Costa per trattare i problemi globali dell’ambiente è la prova di tutto ciò e che, come diciamo da anni non c’è più tempo, occorre agire, le parole ormai non servono più.

Noi, come ambientalisti, possiamo creare opinione, fare opera di convincimento, coinvolgimento ed educazione ambientale, ma dopo sono le Istituzioni che debbono operare e indirizzare le attività socio economiche e indirizzare la gestione delle risorse in modo sostenibile.

Il vero cambiamento ambientale a livello globale, a livello del pianeta, avverrà quando si riuscirà a riconvertire il sistema economico produttivo globale verso la sostenibilità, quando prevarranno, nel cammino verso uno giusto sviluppo e verso un sempre più alto ma equo benessere, le esigenze dell’Uomo e dell’Ambiente contro uno sviluppo che ci forza verso un puro ed inutile consumismo, contro uno sviluppo di continua predazione delle risorse naturali e di sfruttamento dell’Uomo sull’Uomo .

Nel caso specifico Italiano inoltre è indispensabile che questa grossa quantità di miliardi di Euri in arrivo dalla UE, sia spesa per ristrutturare il Paese, per rilanciare l’economia ed il lavoro ma indispensabilmente nella sostenibilità ambientale, se perdiamo questo treno siamo veramente finiti !!

Questa è politica? Si ! questa è Politica con la P maiuscola, non partitica ma Politica, perché affronta il cuore del problema e non dobbiamo avere paura a parlarne.

Il WWF Internazionale, il WWF Italia e quindi la nostra ODV farà di tutto per promuovere questa linea e non a caso il nostro nuovo Direttore Generale Alessandra Prampolini, esperta in “Economia dello Sviluppo” con un forte focus sui temi dello sviluppo sostenibile.

Saremo in prima linea ad indicare a soci, simpatizzanti e a tutti i cittadini le buone pratiche per una corretta e storica svolta al Green New Deal. Ora o mai più !!

Com. Stam.