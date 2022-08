Jolly Racing Team e Brunero Guarducci: podio di raggruppamento a Salsomaggiore Terme

La scuderia larcianese conquista la quarta posizione assoluta nel confronto storico del Rally di Salsomaggiore Terme, valido per il TRZ Trofeo Rally di Zona. Una performance crescente, al volante della BMW M3.

Larciano: Prosegue a ritmi serrati la programmazione stagionale di Jolly Racing Team ed arrivano ulteriori conferme in merito alla bontà del progetto: la scuderia larcianese si è congedata dal Rally di Salsomaggiore Terme condividendo con il proprio portacolori Brunero Guarducci la quarta posizione assoluta nel Rally di Salsomaggiore Storico, appuntamento valido per il TRZ Trofeo Rally di Zona. Al volante della BMW M3 E20 ed affiancato da Massimo Bazzani, il driver ha impostato una secondo metà di gara in modo aggressivo recuperando il gap accusato dai diretti avversari in conseguenza ad una scelta di gomme non idonea alle condizioni di fondo espressa dalle prime prove speciali.

Ad elevare il tasso tecnico della gara è stata l’incertezza meteorologica, elemento che ha caratterizzato l’avvio domenicale. Nove, i passaggi regolarmente effettuati nelle due giornate previste dal confronto, con Brunero Guarducci salito fino alla quarta posizione assoluta e sul terzo gradino del podio di quarto raggruppamento. Attualmente, l’alfiere di Jolly Racing Team si trova al secondo posto in campionato.

Un weekend soddisfacente anche per i copiloti portacolori in gara, a partire da Sandro Sanesi. L’esperto codriver, ha concluso il Rally di Salsomaggiore Terme Storico in seconda posizione assoluta, su Ford Sierra Cosworth. Nel confronto moderno, vittoria di classe A6 per Chiara Lombardi (Peugeot 106) e seconda posizione di classe R3 per Luca Guglielmetti (Renault Clio R3).

Nella foto ( AMICORALLY): Brunero Guarducci in azione a Salsomaggiore.

Com. Stam./foto