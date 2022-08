Jolly Racing Team nella “top five” della Suzuki Rally Cup

La scuderia larcianese protagonista nel “monomarca” andato in scena al Rally 1000 Miglia con Gianandrea Gherardi quinto su Suzuki Swift Sport Hybrid. Seconda piazza per Samuele Pellegrino, chiamato “alle note” sulla Suzuki di Giorgio Fichera.

Larciano. É con una reazione concreta ad una errata scelta di gomme che Gianandrea Gherardi ha conquistato la quinta posizione nella Suzuki Rally Cup, monomarca ambientato sulle prove speciali del Rally 1000 Miglia, garantendo a Jolly Racing Team la pedana d’arrivo del penultimo appuntamento tricolore svoltosi nel fine settimana in provincia di Brescia.

Un risultato che il pilota ha condiviso con Mattea Modenini sulla Suzuki Swift Sport Hybrid, rallentata da una strategia che ha visto il portacolori della scuderia pistoiese interpretare l’asfalto della fase decisiva di gara con pneumatici dalla mescola non adeguata alle condizioni proposte dal meteo. Un particolare che ha ridimensionato la sua performance ma che non ha negato un’ulteriore progressione in termini di feeling con la vettura.

“Sapevamo che il Campionato Italiano Assoluto Rally ci avrebbe posto davanti a condizioni di difficoltà – il commento di Gianandrea Gherardi all’arrivo – purtroppo la scelta di pneumatici, con le condizioni meteo soggette a repentine variazioni, non ci ha assecondato, specialmente sui chilometri della prova più lunga. Nella fase finale abbiamo provato a spingere ma ciò non è bastato per guadagnare posizioni”.

Soddisfazioni sono arrivate anche da Samuele Pellegrino, copilota chiamato sul sedile destro della Suzuki Swift Sport Hybrid di Giorgio Fichera. Un ulteriore step nella crescita per il copilota di “casa Jolly Racing Team”, salito sul secondo gradino del podio “griffato” Suzuki per la prima volta in carriera.

Nella foto (AMICORALLY): Gherardi-Modenini in azione al Rally 1000 Miglia.

Com. Stam./foto