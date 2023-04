Jolly Racing Team vince al Trofeo Maremma: il sodalizio pistoiese primo tra le scuderie partecipanti

Ancora soddisfazioni per la squadra di Larciano, vincitrice sulle otto prove speciali previste dall’appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6.

Larciano. É una vittoria cristallina, quella conquistata da Jolly Racing Team sulle prove speciali del Trofeo Maremma. La squadra pistoiese si è congedata dal secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona 6 – ambientato in provincia di Grosseto – elevandosi sul primo gradino del podio riservato alle scuderie. Un risultato concretizzato grazie alle performance dei propri portacolori in gara. Quarto nella classifica assoluta è risultato Roberto Tucci, pilota che ha condiviso con Sauro Farnocchia la Skoda Fabia Rally2 Evo. Nella stessa classe, la Rally2, ha trovato conferme anche Emanuel Forieri. Il driver locale, anch’egli su Skoda Fabia “Evo”, si è congedato in dodicesima piazza assoluta, risultato che ha premiato anche il copilota Marco Lupi e che ha trovato ampio respiro a seguito di alcune modifiche in termini di setup, rivelatesi decisive nella fase centrale di gara. Quattordicesima posizione di classe per Alessandro Bindi, affiancato da Simone Brachi su Skoda Fabia Rally2. Condizionata dalla sfortuna la prestazione di Mauro Zurri e Simone Gabbricci, con la loro Renault Clio S1600 rallentata di cinque minuti a causa della foratura dello pneumatico anteriore sinistro nel corso della terza prova speciale, la Tatti. Per i portacolori di Jolly Racing Team, l’arrivo è valso la seconda posizione di classe.

Vittoria di classe Rally4 per Giacomo Vargiu e Luca Macrini, equipaggio che ha conquistato anche la quindicesima piazza assoluta. Tra le R2, primato conquistato da Matteo Santucci e Federico Capilli, tornati sui sedili della Peugeot 208 R2 di Laserprom 015. All’arrivo, da unica rappresentante della classe A7, la Renault Clio Williams portata in gara da Paolo Turrini e Francesco Del Viva mentre – a vincere il confronto di classe N2 – sono stati Roberto Vannini e Alessandro Forni, su Peugeot 106. Brindisi anche per Riccardo Bonistalli e Lorenzo Fratta, su Rover MG Zr 105, vettura che ha concretizzato con l’arrivo il primato di classe A5. Ritorno alle competizioni, dopo otto anni di stop, per Gionata Bianchi: il pilota versiliese, su Peugeot 106 Maxi, ha condiviso con Angelo Mazza il secondo posto di classe K10. In classe A0, quarta posizione per Davide Rombai e Roberto Micalizzi. Sfortunato ritiro per Francesco Paolini e Marco Nesti, avvenuto quando la loro Renault Clio S1600 si stava lottando il vertice tra le vetture a trazione anteriore.

Nelle foto (Amicorally): Roberto Tucci, Emanuel Forieri e Giacomo Vargiu in gara.

Com. Stam. + foto

R.Tucci

E.Forieri