JSW Piombino, Ugl Metalmeccanici:” Siglato accordo a tutela di tutti i lavoratori”

A seguito dell’incontro odierno presso il Ministero del Lavoro per il rinnovo della cassa integrazione in deroga per i 1400 lavoratori dello stabilimento JSW di Piombino in scadenza,

si è siglato un accordo con il Capo di Gabinetto la dott.ssa Girimonti e con tutte le organizzazioni sindacali presenti, sull’utilizzo dei fondi residui della Regione Toscana per la cassa integrazione del 2023 ( € 5,5 milioni) che a partire dal 8 gennaio 2024 verranno utilizzati per la copertura di circa due mesi nel 2024. Come da decreto della nuova finanziaria inoltre verranno erogati fondi, a copertura dell’intero periodo dell’accordo stesso (12 mesi) necessari a soddisfare l’intero periodo della proroga e l’Azienda si è impegnata ad anticipare mensilmente l’importo come avvenuto negli ultimi anni.

Secondo il Vice Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici con delega alla siderurgia, Daniele Francescangeli, “sono necessari circa altri 25 milioni di €uro che il Governo dovrebbe finanziare e potrebbero rientrare nel ‘Decreto Piombino’, nel quadro di un accordo complessivo che sancirà l’ok definitivo al progetto Metinvest-Danieli e al rilancio JSW. Ad oggi, da informazioni che ci giungono tramite i mezzi di stampa, sembra sia stata raggiunta un’intesa tra Jsw, Metinvest e Governo in merito alle aree e alle concessioni demaniali del sito siderurgico. Per l’Ugl Nazionale Metalmeccanici, è fondamentale mettere in calendario una serie di incontri al MIMIT dove chiederemo al Governo, di stipulare i due nuovi accordi di programma, in cui, a nostro avviso, dovranno essere inserite precise clausole di salvaguardia e eventuali penali in caso di inadempienze da parte dei due soggetti industriali. Ciò a differenza di quanto fatto nel passato ed entrare nel merito dei piani industriali di Metinvest e Jsw, dove la partita occupazionale è fondamentale e dovrà essere gestita senza alcun impatto per i lavoratori. Infine come avevano dichiarato nei precedenti incontri, secondo la UglM la questione ambientale è decisiva per la transizione ecologica sia per la competitività che per il territorio coinvolgendo tutti i soggetti” .

