Judo Fisdir, 1° Campionato Regionale Bagheria (PA): Migliore insignito di un premio speciale, Meli prestazione da oro

In un clima disteso, seppur con un numero ridotto di atleti a causa delle influenze stagionali, e grazie ad un’organizzazione eccellente, va in archivio il I Campionato Regionale di Società di judo Fisdir Sicilia, organizzato per la prima volta dalla Ling Bagheria e disputato all’interno del Palazzetto dello Sport della cittadina in provincia di Palermo la scorsa domenica 26 marzo.

Presente, tra gli altri, anche il delegato provinciale Fisdir Palermo e presidente regionale Endas Sicilia, Germano Bondì. Ad alternarsi sul tatami 13 atleti, rappresentanti di 4 società, che hanno dato ufficialmente inizio alla stagione sportiva della disciplina, insieme ad un folto gruppo di bambini che hanno, invece, provato le mosse di judo e si sono allenati con loro. Inoltre, Davide Migliore (ASD Special Boys), atleta palermitano plurimedagliato e campione mondiale in carica di Judown, è stato insignito di una targa al merito sportivo da parte dell’amministrazione comunale di Bagheria per le prestazioni e i successi ottenuti agli ultimi Campionati del Mondo di Madeira (Portogallo).

“La manifestazione è stata sia un momento di gioia, inclusione e divertimento, ma soprattutto di progettualità e di interscambio tra tecnici per la crescita e lo sviluppo della disciplina – ha affermato il referente tecnico regionale di judo Fisdir, Giosuè Giglio – e vogliamo sensibilizzare e avvicinare ad essa sempre più bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni”.

Per la categoria Maschile -60 kg C21, Davide Migliore (ASD Special Boys) si conferma al vertice del podio seguito da Andrea Muratore e Francesco Gliubizzi (ASD SporT21 Sicilia), mentre per la Maschile -66 kg C21, ad avere la meglio è Vincenzo Sicola (ASD SporT21 Sicilia). Salvatore Consentino ( Ling Bagheria) conquista la categoria Maschile -73 kg C21, Pietro Catalano (ASD Special Boys) la Maschile -55 kg Agonisti Open, mentre Salvatore Puglisi (ASD SporT21 Sicilia) conquista il primo posto per la categoria Maschile -90 kg Agonisti Open.

Per la categoria Maschile -81 kg Agonisti Open 1° posto per Gabriele Ippolito (ASD SporT21 Sicilia) e 2° per Michele Mastrilli (SSD Conca d’Oro), mentre Davide Meli (SSD Conca d’Oro) conquista l’oro per la categoria Maschile -60 kg Promozionale con una performance tecnica strutturata che denota la crescita ed il miglioramento costante delle sue prestazioni. Il giovanissimo Emanuele Garofalo (SSD Conca d’Oro) conquista la categoria -38 kg Promozionale maschile, ma dà dimostrazione di una notevole maturità e determinazione al termine di un incontro amichevole, disputato al termine delle gare contro un compagno normodotato, durante il quale è stato battuto.

Infine, sul versante femminile, per la categoria -52 kg Agonisti Open, primo posto per Bruna Pollino (ASD SporT21 Sicilia) e per la sua compagna di team Arianna Catarro nella -63 kg Agonisti Open.

Classifica società sportive (Provvisoria e relativa alla 1^ tappa):

1° ASD SporT21 Sicilia – 64 punti

2° ASD Special Boys – 20 punti

3° SSD Conca d’Oro – 10 punti

3° Ling Bagheria – 10 punti

