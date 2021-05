A Messina sono partite le ricerche di oltre 40 rider dipendenti che saranno assunti con il CCNL del settore logistica, trasporto, merci e spedizioni

Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, leader nel mercato della consegna di cibo a domicilio, sta implementando un modello di assunzione per il business del delivery per i ristoranti che non hanno il servizio di delivery proprietario. Il nuovo modello di lavoro subordinato arriva anche a Messina, sono infatti partite le candidature per oltre 40 posti di lavoro come rider dipendenti assunti con il primo contratto collettivo aziendale siglato con le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti, il CCNL del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni. Con l’implementazione del nuovo modello, il Gruppo prosegue nel percorso di investimento sul territorio, creando posti di lavoro nella città, generando opportunità a sostegno della crescita del mercato del food delivery e migliorando il livello del servizio.

Messina è la prima città della Sicilia ad implementare il modello con i rider dipendenti con la volontà di valorizzare ulteriormente il potenziale di crescita della città che registra un trend positivo anno su anno con un incremento del 10% dei ristoranti che hanno scelto il digital food delivery, arrivando a oltre 100 totali attivi su Just Eat in città. L’implementazione del nuovo modello con i rider assunti farà crescere ulteriormente l’importanza del food delivery come servizio per i consumatori e come leva di business per i ristoranti. Già attivo in 139 città del Gruppo, il nuovo modello arriverà in 23 città in Italia nel 2021 per garantire migliori condizioni di lavoro e ulteriori tutele a oltre 4.000 rider.

LE ASSUNZIONI A MESSINA

Le assunzioni dei rider prevedono l’inquadramento del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione, e garantiscono i diritti sindacali e il trattamento economico e normativo previsto dall’accordo sindacale.

Il contratto include l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità secondo quanto regolamentato dal CCNL. La retribuzione segue le tabelle previste dal CCNL con un compenso orario che di norma non sarà inferiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni. Ad un salario orario di partenza di 8,50 euro si aggiunge infatti il premio di risultato di 0.25 euro a consegna e l’accantonamento del TFR, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. A Messina sono previsti diversi regimi orari di part time (da 10, 20 o 30 ore), i turni vengono pianificati mediante un’app dove il rider dà la sua disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza, procede alla pianificazione della settimana lavorativa.

Sono previste inoltre indennità a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo per le consegne, ciclomotore o bicicletta, e l’applicazione piena e integrale delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza e consegna di tutti i DPI previsti dalla normativa vigente, e dotazioni di sicurezza gratuite come casco, indumenti con inserti ad alta visibilità e indumenti antipioggia e zaino per il trasporto del cibo, oltre a igienizzanti e mascherine anti-Covid. Inoltre, in aggiunta alle coperture assicurative fornite dagli istituti di previdenza ed assistenza pubblici (INPS e INAIL) a tutti i dipendenti sarà fornita un’assicurazione nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro.

COME CANDIDARSI

La candidatura per consegnare con Just Eat avviene attraverso la pagina dedicata www.takeaway.com/drivers/it/ inserendo le proprie informazioni personali, guardando un video esplicativo sul ruolo di rider e rispondendo ad alcune domande. Il candidato fornisce inoltre le informazioni relative al mezzo per le consegne, l’indicazione delle proprie preferenze per i turni di lavoro e i documenti necessari all’assunzione. I candidati vengono valutati ad uno ad uno e successivamente contattati per partecipare ad una sessione online conoscitiva sull’azienda e sul ruolo del rider e per chiedere informazioni ai recruiter.

Verrà offerto ai rider assunti un training dedicato con 12 ore di formazione base e specifica sulla professione e sul tema salute e sicurezza, quali parti integranti del lavoro e regolarmente retribuite, insieme a una visita medica periodica di idoneità al lavoro.

Ai rider che già consegnano con Just Eat in città come lavoratori autonomi, viene proposto un contratto di lavoro con monte ore settimanale calcolato sulla media delle ore lavorate nel periodo precedente. La proposta di assunzione è fatta contattando direttamente i rider e dando loro la priorità di assunzione come da articolo 23 dell’accordo integrativo aziendale firmato con le organizzazioni sindacali nazionali CGIL, CIGL, CISL e UIL in data 29 marzo.

IL DIGITAL FOOD DELIVERY A MESSINA

Il nuovo modello si inserisce in un contesto molto positivo secondo l’Osservatorio Just Eat sulle abitudini degli italiani in relazione al cibo a domicilio che registra a Messina oltre 100 ristoranti e 15 tipologie di cucine diverse per ordinare via app. Tra le cucine più apprezzate, oltre alla pizza, ci sono hamburger e giapponese, mentre per quanto riguarda l’offerta dei ristoranti, accanto a brand noti, c’è un’offerta locale molto apprezzata come Hammucca Hamburgheria Siciliana, La Matta e Il Pub. Il giorno in cui si ordina di più a Messina è il sabato etra i trend in crescita troviamo la pinsa e rosticceria.

