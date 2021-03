JustMary Messina comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021 con l’under classe 2003 Samuele Crisafulli.

L’atleta di proprietà del Cocuzza San Filippo del Mela ha già calcato i parquet di un campionato senior nella scorsa stagione con qualche apparizione in serie D nel Minibasket Milazzo ed è stato inserito nel roster giallorosso per la sua doti e per la costanza in allenamento. “

“Sono felice di essere entrato a far parte di una squadra come questa – esordisce Crisafulli – formata da ragazzi straordinari e molto talentuosi, che mettono il massimo in ogni cosa che fanno. Questa è la mia seconda esperienza in un campionato senior, dopo la parentesi dello scorso anno in serie D, e quindi cerco di dare il massimo giorno dopo giorno, per entrare a far parte di questa realtà, sicuramente superiore, nel miglior modo possibile. I miei obiettivi per questa stagione – conclude il nuovo acquisto della JustMary Messina – sono quelli di dare un grande contributo alla mia squadra cercando di ritagliarmi più spazio possibile in campo e provare a vincere il campionato per raggiungere la serie B”.

