Just Mary Messina Cocuzza, prima sconfitta stagionale contro il Basket School. I giallorossi cedono nel finale in un match equilibrato ma mantengono la vetta della classifica.

Dopo un primo tempo in equilibrio (41-42) gli ospiti trovano il +9 al 29’, la JustMary recupera e a 2’50’’ dalla sirena acciuffa il pareggio (68-68), ma nel finale non trova più il canestro e cede 70-75.

Ventello per Kulevicius (23), doppie cifre per Budrys (13) e Vucenovic (12).

Prima sconfitta stagionale e casalinga per la JustMary Messina Cocuzza che cede 70-75 al Basket School Messina in un match equilibrato. Distacchi minimi fra le due squadre per un match che si è deciso negli ultimi 2’30’’ e ha premiato gli ospiti che nel finale hanno sbagliato meno.

Grande spettacolo al PalaCocuzza, si comincia a ritmi altissimi, la JustMary mette la testa avanti con una tripla di Kulevicius (7-5) poi gli ospiti sorpassano con il terzetto De Angelis – Manfrè – Pocius, padroni di casa che ricuciono con la precisione ai liberi e un bel sottomano rovesciato di Budrys per il 26-29 di fine primo quarto. Subito 10-0 di parziale per il nuovo vantaggio casalingo grazie a una gran penetrazione di Fernandez, un assist di Budrys per l’accorrente Vucenovic e una tripla centrale di Fernandez per il momento migliore della JustMary. Il Basket School non molla e impatta al 17’ sul 36 pari con un controbreak di 7-0, si va al riposo con le due squadre quasi in parità (41-42).

Dopo tanta abbondanza nel primo tempo, nella ripresa si segna poco, dopo 5’ di gioco il parziale di è 2-6, un fallo che manda in lunetta Nino Sidoti costringe al timeout coach Manzo. Sotto di 8 la formazione di casa trova un riferimento offensivo in Vucenovic, a segno con due canestri consecutivi e abile poi nel minuto finale a correggere un errore al tiro da tre punti di Budrys e un gran assist di Kulevicus per il 55-58 di fine terzo quarto.

È’ proprio il lituano a impattare con la tripla del 58 pari, la JustMary sorpassa con la tripla centrale di Salvatico che induce alla sospensione coach Sidoti quando mancano 8’30’’. Un recupero frutta il contropiede solitario di Kulevicius che segna il 63-58, il numero 13 è il più ispirato dei suoi e insacca da fuori il 66-60 a 7’05’’ dalla fine. Il Basket School risponde con le bombe di Genovese e Manfrè che impattano, la gara si gioca in volata dal 68-68. Ospiti avanti di 4 con Manfrè e due liberi di Pocius (68-72), Budrys dimezza lo svantaggio a 1’30’’ ma nonostante le molte occasioni la JustMary non trova più il canestro ed è costretta a cedere 70-75.

Non c’è tempo per rifiatare per Vidakovic e compagni che torneranno in campo già giovedì 15 aprile in trasferta contro Gela per l’ottava giornata che si giocherà in infrasettimanale.

Com. Stam.