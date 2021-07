La JustMary Messina Cocuzza dopo il successo per 95-78 sulla Virtus Molfetta in gara 1 delle semifinali del Concentramento 1 per la serie B torna in campo per gara 2 contro la Virtus Molfetta

Gli atleti di coach Manzo sono riusciti grazie alla precisione al tiro negli ultimi minuti ad accumulare 17 punti di vantaggio dopo aver visto gli ospiti ridurre il gap nei minuti precedenti. Questo bottino in virtù infatti del regolamento formato coppa prevede dunque la possibilità per la JustMary Messina Cocuzza di accedere al turno successivo con un’altra vittoria o una sconfitta con meno di 18 punti di scarto; in caso di sconfitta di 17 punti si andrà al supplementare. La Virtus Molfetta in gara 1 ha dimostrato di essere un’ottima formazione e nel turno precedente ha ribaltato un -14 con Salerno, ragion per cui il match di ritorno sarà molto difficile.

Palla a due per Virtus Molfetta – JustMary Messina Cocuzza domenica 4 luglio alle ore 19:00 al PalaPoli di Molfetta, arbitreranno Giuseppe Vastarella di Napoli (NA) e Vincenzo Agnese di Barano D’Ischia (NA).

Sulla pagina Facebook ufficiale a partire dalle 18:50 sarà disponibile la diretta streaming integrale del match: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

