JustMary Messina Cocuzza pronta per la trasferta di oggi, mercoledì 23 giugno a Cagliari per la sfida contro i padroni di casa dell’Esperia per gara 1 del primo turno della postseason per la serie B.

L’avversario ha dominato il torneo sardo chiudendo imbattuto sia il campionato che i playoff e si contenderà con i giallorossi in due gare il pass per il turno successivo. La formazione guidata dal giovane coach Manca (in campo ancora due stagioni fa) è un mix riuscito di giovani e elementi più esperti, il top scorer è il classe 1999 Floridia (17,4 punti a gara) seguito dalla guardia Sanna (16,8) e dall’altro esterno Werlich (14,5), lombardo classe 1995 già a Scauri in B e ad Agropoli in C Gold. Molto interessanti i giovani: il saltatore Manuel Fois (8,2) e il 2004 Frattaroli (7,1), bene gli esperti play Villani (7,0), l’ala Ganga (5,1) e Gian Marco Fois (4,3), completano il roster il play Tocco (4,0) e la guardia Chessa (3,8).

Palla a due per Esperia Cagliari – JustMary Messina Cocuzza – oggi 23 giugno alle ore 21:00 alla Palestra di località Monte Mixi a Cagliari, sulla pagina Facebook ufficiale a partire dalle 20:50 sarà disponibile la diretta streaming integrale del match: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.