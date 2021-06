I campioni di Sicilia sfideranno quelli di Sardegna per accedere ai concentramenti per la serie B. Prosegue la stagione dei campioni di Sicilia della JustMary Messina Cocuzza che dopo aver vinto il torneo di C Silver 2020/2021 sono pronti a proseguire la loro avventura con le fasi nazionali per la serie B.

Si comincia con lo spareggio in campo neutro contro l’Esperia Cagliari, formazione del capoluogo di regione sardo che ha concluso il suo torneo regionale superando per 2-0 in finale il Sestu, in una stagione che li ha visti imbattuti durante il torneo (girone all’italiana da 6 squadre) e i playoff (semifinale in gara secca e finale al meglio delle tre). Lo spareggio fra Sicilia e Sardegna si giocherà in gara unica in campo neutro (la Federazione non ha ancora indicato la sede e la data) e darà la possibilità di accedere al successivo concentramento al quale parteciperanno la terza classificata del girone Lombardia/Piemonte (LOM3), la seconda classificata del girone Toscana/Liguria (TOS2) e la vincente dello spareggio tra la seconda classificata del girone Campania/Calabria/Molise e la prima classificata del girone pugliese (CAM2), con in palio un posto per la serie B. Le semifinali si giocheranno con gare di andata e ritorno (vale la differenza canestri, quindi possibilità di pareggio in gara 1 ed eventuali supplementari in gara 2) con gli accoppiamenti già definiti: si giocheranno il 30/6 e il 4 luglio le gare fra 2ª Toscana/Liguria contro 3ª Lombardia/Piemonte e vincente spareggio Sicilia/Sardegna contro vincente spareggio girone Campania/Calabria/Molise e 1ª del girone pugliese (CAM2). Stesse regole per la finale (7 e 11 luglio) che decreterà la squadra promossa in serie B.

