La JustMary Messina Cocuzza dopo la vittoriosa trasferta in terra sarda in gara 1 è pronta per gara 2 in programma domenica 27 giugno alle ore 21:00 al PalaCocuzza di San Filippo del Mela.

Gli atleti di coach Manzo dopo esser andati in vantaggio anche di 27 punti hanno subito il ritorno dei padroni di casa riuscendo comunque a portare in terra di Sicilia un +7 che rappresenta un discreto margine da difendere domenica. In virtù infatti del regolamento in formato coppa la JustMary Messina Cocuzza accederà al turno successivo dove incontrerebbe nel caso la vincente fra Virtus Salerno e Molfetta (al momento 1-0 e +14 per Salerno) se in gara 2 otterrà la vittoria oppure perderà con 6 punti di margine; in caso di sconfitta di 7 punti si andrà al supplementare mentre con 8 o più punti di scarto saranno i sardi dell’Esperia Cagliari a proseguire il cammino.

Palla a due per JustMary Messina Cocuzza – Esperia Cagliari domenica 27 giugno alle ore 21:00 al PalaCocuzza di San Filippo del Mela, arbitreranno Federico Puglisi di Aci Catena (CT) e Luca Moschitto di Catania (CT).

Sulla pagina Facebook ufficiale a partire dalle 20:50 sarà disponibile la diretta streaming integrale del match: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

LE MODALITÀ DI ACCESSO

Il match, in osservanza del protocollo Fip relativo al Covid 19 e al decreto legge del 22 aprile 2021 art. 5, comma 2, prevede la presenza del pubblico in numero limitato rispetto alla capienza dell’impianto, saranno dunque 91 i posti a disposizione.

Per i tifosi della Just Mary Messina per accedere al palazzetto sarà necessario prenotarsi tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza (www.facebook.com/nuovapallacanestromessina) e possedere o il certificato di vaccinazione o di avvenuta somministrazione di prima dose del vaccino o il certificato esito tampone rapido negativo nelle ultime 48 ore o il certificato di avvenuta guarigione dal Covid entro 6 mesi antecedenti. Si ricorda che in caso di mancata presentazione della documentazione sopra elencata il giorno della partita non sarà consentito l’ingresso e che l’accesso all’impianto dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre le ore 20:40.

Com. Stam.