Kevin Cristino dei Pata Talenti Azzurri FMI conquista la Coppa del Mondo Enduro EJ1 2024

Il conclusivo appuntamento svoltosi a Brioude ha suggellato una stagione 2024 del Mondiale Enduro da incorniciare per il progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Trascorse poche settimane dalla conquista, con una prova d’anticipo, del titolo iridato Youth da parte di Manuel Verzeroli, in Francia grazie ad una superlativa doppietta Pietro Scardina ha concluso al secondo posto in campionato mentre Kevin Cristino si è assicurato la FIM Enduro Junior 1 World Cup.

Campione del Mondo Enduro Youth 2023, in questa trasferta oltralpe Kevin Cristino (Fantic Factory Racing Enduro Team) ha stretto i denti per via di un recente infortunio, centrando con un quarto ed un secondo posto nelle due giornate la terza posizione finale in campionato del Mondiale Enduro Junior e, contestualmente, la vittoria finale della Coppa del Mondo Enduro Junior 1 grazie ad una terza ed una prima posizione conseguite tra sabato e domenica.

Cristino ha avuto la meglio di un solo punto rispetto ad un altro Pata Talento Azzurro FMI, Manolo Morettini (Honda Racing RedMoto Enduro Team), in Francia quarto e secondo della EJ1, quinto e terzo per quanto concerne la graduatoria del Mondiale Enduro Junior dove ha concluso quarto in campionato.

Sempre nella Junior, Enrico Rinaldi (Satellite-Factory GASGAS-GTG Motogamma Contec S.p.A.-Lunigiana Team) si è reso protagonista di un buon weekend con il decimo ed il settimo posto nelle due giornate, quinto e terzo della EJ1 arpionando così il bronzo nella conclusiva gara stagionale. Quindicesimo e tredicesimo altresì Davide Mei (Entrophy Beta Junior Team) classificatosi ottavo e settimo della EJ1 in un Gran Premio di Francia che ha registrato l’esordio nella classe Junior di Manuel Verzeroli (Team KTM Pro Racing Sport). Grazie al titolo Mondiale Youth vinto con un round d’anticipo a Rhayader, il diciannovenne di Alzano Lombardo ha precorso i tempi ottenendo un undicesimo ed un quattordicesimo posto rispettivamente sabato e domenica, due volte sesto della Junior 1.

Come nella Coppa del Mondo Enduro Junior 1, anche nella classifica finale del Mondiale Enduro Youth 2024 si registra una doppietta dei Pata Talenti Azzurri FMI con Pietro Scardina (Fantic Racing Junior Enduro Team Specia) secondo grazie ad un trionfale weekend in Francia, assicurandosi la vittoria in entrambe le giornate di gara. Quinto in campionato Luca Colorio (JET Husqvarna Zanardo), sul terzo gradino del podio domenica dopo una prima giornata conclusa in undicesima posizione. Leader dell’Europeo Youth Under 21, Riccardo Pasquato (Fantic Racing Junior Enduro Team Specia) ha concluso settimo e undicesimo mentre Valentino Corsi (Fantic Racing Junior Enduro Team Specia), al rientro dopo un prolungato stop per infortunio, ha progressivamente ritrovato il ritmo-gara classificandosi decimo sabato e quattordicesimo l’indomani.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “Una conclusiva trasferta del Mondiale Enduro che ha portato a compimento una stagione davvero positiva per i Talenti Azzurri. In Francia i nostri piloti hanno ottenuto brillanti risultati, confrontandosi in una bella gara di Enduro tradizionale, oltretutto acclamati da una splendida cornice di pubblico. Partendo dalla Youth, Pietro Scardina si è assicurato una perentoria doppietta che gli ha permesso di concludere al secondo posto in campionato, completando così l’1-2 Talenti Azzurri dopo il titolo mondiale vinto con una prova d’anticipo da parte di Manuel Verzeroli. Nel weekend si è messo in mostra anche Luca Colorio domenica con una grande prestazione, così come Riccardo Pasquato ha avuto modo di prepararsi al meglio in previsione del decisivo round del Campionato Europeo. Un buon allenamento per lui, mentre è stato un buon rientro per Valentino Corsi, il quale ha stretto i denti portando a termine una gara certamente non facile. Passando alla Junior, grande prova da parte di Kevin Cristino e di Manolo Morettini, con il primo che ha avuto la meglio aggiudicandosi la Coppa del Mondo EJ1 nonostante abbia corso con un piede dolorante. In questa trasferta ha mostrato dei convincenti progressi Enrico Rinaldi disputando una buona gara, mentre Davide Mei si è confermato sui medesimi livelli di competitività dei precedenti round. Certamente per il nostro progetto è stato un gran finale di stagione, il miglior modo di concludere un Mondiale Enduro 2024 da ricordare“.

I Pata Talenti Azzurri FMI dell’Enduro torneranno in azione il 28-29 settembre prossimo a Pistoia per il conclusivo appuntamento stagionale degli Assoluti d’Italia 2024.

L’elenco dei piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Kevin Cristino festeggia la conquista della Coppa del Mondo EJ1 2024 (Ph. Dario Agrati)

Com. Stam. + foto FMI