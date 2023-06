Kevin Cristino dei Pata Talenti Azzurri FMI sempre più leader del Mondiale Enduro Youth

Dalla Finlandia alla Svezia, la doppia trasferta scandinava del Mondiale Enduro ha riaffermato il valore dei Pata Talenti Azzurri FMI.

Prossimi al giro di boa della stagione 2023, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack sono stati chiamati ad una trasferta a Skovde rivelatasi estremamente impegnativa, a cui hanno saputo far fronte conquistando risultati di rilievo.

Questo il caso di Kevin Cristino (Fantic Factory Enduro Team), sempre più leader ed effettivo mattatore del Mondiale Enduro Youth. Con la doppietta conseguita al Gran Premio di Svezia ha infatti portato a 8 il numero di affermazioni conseguite in 8 giornate di gara finora disputate, ritrovandosi a punteggio pieno al comando della classifica di campionato. In virtù di questo sensazionale ruolino di marcia, Cristino può contare su considerevole vantaggio di 28 punti nei confronti del suo più diretto inseguitore Thibault Giraudon, da amministrare nei restanti tre round previsti dal calendario iridato.

Sempre nella Youth 125, Manuel Verzeroli (Team KTM Pro Racing Sport) si è messo in mostra con un brillante quarto posto nell’inaugurale giornata di gara, classificandosi undicesimo l’indomani. Buona prova anche di Davide Mei (Beta Entrophy Junior Team), giovane protagonista dell’Europeo Enduro al via del Mondiale per far esperienza, ma in grado di conquistare un settimo ed un quinto posto nelle due giornate. Per completare il novero dei Pata Talenti Azzurri FMI della Youth, Daniele Delbono (GASGAS GTG Motogamma Contec S.p.A. Satellite Factory) ha ottenuto un nono ed un quindicesimo posto, ritrovandosi in ogni caso sesto in campionato.

Il Gran Premio di Svezia non ha invece riservato grandi fortune ai piloti coinvolti nel progetto impegnati nella graduatoria Junior. Complice una caduta ed un forte dolore ad una spalla, Manolo Morettini (Honda Racing RedMoto World Enduro Team) si è ritrovato costretto alla resa. Reduce dal podio EJ2 in Finlandia, Enrico Rinaldi (GASGAS GTG Motogamma Contec S.p.A. Satellite Factory) ha concluso ventesimo e quindicesimo le due giornate, decimo e ottavo per quanto concerne la Junior 2. Piazzamenti analoghi a firma Lorenzo Bernini (Team GASGAS GTG Motogamma), sedicesimo e ventesimo della Junior, ottavo e decimo della EJ1.

Cristian Rossi, Direttore Tecnico Enduro FMI: “Rispetto alla precedente trasferta in Finlandia, in questa circostanza i piloti hanno affrontato un percorso con terreno secco e polveroso, ma che ha reso la gara estremamente impegnativa. Considerando inoltre il fatto che si siano ritrovati costretti a due weekend di gara consecutivi, oltretutto in Svezia correndo un giorno prima del previsto, hanno avuto una giornata in meno per riposare al fine di recuperare le energie per affrontare una tappa molto dura. Il programma prevedeva infatti quattro prove speciali, una più del solito, con due Enduro Test da 7 chilometri, due Cross Test dalla lunghezza analoga più la prova estrema. Nonostante i tanti chilometri da affrontare, i Talenti Azzurri non si sono risparmiati a cominciare da Kevin Cristino, nuovamente vincitore di entrambe le giornate della Youth 125, la seconda per un soffio a scapito di Leo Joyon. Per tutta la gara è rimasto concentrato e ha tenuto bene fisicamente, nonostante un colpo al ginocchio rimediato giovedì nel corso del Super Test. Con otto vittorie in otto giornate di gara prosegue il suo cammino e sta dimostrando a pieno il suo valore. Sempre nella Youth, Manuel Verzeroli è andato molto forte nella prima giornata, mentre nella seconda ha accusato un po’ di calo fisico. Per lui si tratta pur sempre del primo anno nel Mondiale, pertanto ci sta fare esperienza ed adattarsi ad una nuova realtà rispetto all’Europeo. Daniele Delbono ha invece faticato a prendere il giusto ritmo su questo tipo di terreno, mentre Davide Mei è stato molto bravo, considerando che il suo prioritario programma quest’anno è rappresentato dall’Europeo e sta facendo esperienza per il futuro. Passando alla Junior, purtroppo i nostri piloti hanno vissuto una gara completamente da dimenticare con tante difficoltà. Nella prima giornata Manolo Morettini era partito bene, ma a seguito di una caduta ha accusato un forte dolore alla spalla. Ci ha provato, ma era impossibile continuare: di positivo resta il fatto che non ha niente di rotto e si riprenderà al meglio per il prossimo round. Rispetto alla Finlandia, Enrico Rinaldi non è mai entrato in gara incontrando più difficoltà del previsto, così come Lorenzo Bernini, il quale non è riuscito ad esprimersi al meglio“.

Kevin Cristino leader del Mondiale Enduro Youth 2023 (Ph. Dario Agrati)

Il Mondiale Enduro tornerà in azione a Gelnica in Slovacchia dal 30 giugno al 2 luglio prossimi per il quinto appuntamento stagionale.

L’elenco dei piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

