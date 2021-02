Riparte il format realizzato in collaborazione con LabCom – Ricerca e azione per il benessere psicosociale – spin-off accademico dell’Università degli Studi di Firenze, per affrontare in modo multidisciplinare alcune parole chiave del nostro tempo

Si riprende con le parole coraggio, solitudine e trasformazione per continuare il lavoro di comprensione e condivisione delle sfide di questo presente Nel corso dei primi tre incontri, pensatori, artisti e studiosi si sono confrontati su trauma, limite e fiducia

QUARTO APPUNTAMENTO | mercoledì 10 febbraio 2021, ore 18.00 CORAGGIO | con lo scrittore Gianrico Carofiglio e la professoressa Maria Grazia Monaci

QUINTO APPUNTAMENTO | martedì 23 febbraio 2021, ore 18.00 SOLITUDINE | con la scrittrice Claudia Durastanti e lo psicologo-psicoterapeuta Giorgio Nardone

SESTO APPUNTAMENTO | martedì 9 marzo 2021, ore 18.00 TRASFORMAZIONE | con l’artista performativa Chiara Bersani e lo psichiatra Peppe Dell’Acqua

Prato, 3 febbraio 2021. Dopo il grande successo dei primi tre incontri – nel corso dei quali, pensatori, artisti e studiosi si sono confrontati sulle parole trauma, limite e fiducia – dal 10 febbraio riparte #KeyWords. Parole che aprono il presente: un dialogo tra arte e psicologia, format ideato lo scorso autunno dal Centro Pecci in concomitanza con la chiusura dei musei e dei luoghi di cultura.

Le parole chiave protagoniste dei prossimi tre appuntamenti saranno: coraggio (10 febbraio), solitudine (23 febbraio) e trasformazione (9 marzo). Gli incontri saranno gratuiti e aperti a tutti e verranno trasmessi in live streaming su www.centropecci.it.

Il format #KeyWords nasce dalla collaborazione del Centro Pecci con LabCom – Ricerca e azione per il benessere psicosociale – spin-off accademico dell’Università degli Studi di Firenze, che fa parte del Laboratorio Congiunto Multisetting Community Action Research: from real to virtual del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia – FORLILPSI, Università di Firenze – UNIFI.

#KeyWords propone una serie di incontri in cui ospiti provenienti da ambiti differenti dialogano ogni volta su una diversa parola chiave. Partendo dall’esigenza di comprensione e condivisione delle difficoltà che ognuno di noi sta incontrando in questo momento storico, sia a livello personale che sociale, le parole vengono usate per approfondire gli stati d’animo, affrontare le insicurezze, cercare chiavi di lettura e acquisire nuovi strumenti che possano arricchire la cassetta degli attrezzi di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide che ci impone il nostro tempo.

Crisi e incertezza descrivono oggi la nostra visione del presente e del futuro: connubio che genera un senso di impotenza in cui lo stato di attesa prolungato che stiamo sperimentando non viene percepito come “resistenza” quanto piuttosto come “sopravvivenza”, simile a quella di un naufrago in mare senza vento. Viktor Frankl – neurologo, psichiatra e filosofo austriaco, tra i fondatori dell’analisi esistenziale e della logoterapia – dice che l’uomo è “in cerca di senso”, quindi il vuoto dell’incertezza che oggi viviamo può essere riempito da confronto, riflessione, incontro dialogico tra idee ed esperienze.

#KeyWords parte da queste considerazioni e – mettendo al centro il museo come luogo che raccoglie una comunità non solo fisica, ma simbolica (quella dell’arte, della cultura, della scienza) – ospita pensatori, artisti, studiosi in un dialogo aperto, per e con gli ascoltatori, su temi centrali in questo momento storico.

Mercoledì 10 febbraio il quarto appuntamento, primo incontro del 2021, sarà dedicato alla parola CORAGGIO e vedrà protagonisti lo scrittore Gianrico Carofiglio in dialogo con Maria Grazia Monaci, professoressa Ordinaria di Psicologia sociale e Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta.

Martedì 24 febbraio, gli ospiti del quinto appuntamento in dialogo sulla parola SOLITUDINE saranno la scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti e lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Nardone, Direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, fondato insieme a Paul Watzlawick, e della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.

Martedì 9 marzo per il sesto appuntamento, i protagonisti di una conversazione sulla parola TRASFORMAZIONE saranno l’attrice e performer Chiara Bersani e lo psichiatra Peppe Dell’Acqua, storico collaboratore di Franco Basaglia e Professore di Psichiatria sociale presso la Facoltà di Psicologia di Trieste.

Com. Stam.