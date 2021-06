Nella splendida cornice dell’Auditorium che sorge nei locali dell’ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi Venerdì 4 Giugno 2021 alle ore 17.30, Fabrizio Romano, attore palermitano presenterà il volume “La 101 – Palermo in 26 fermate“e ne parlerà con Rossella Guarneri, autrice del volume presente nella collana Spirali di Edity, casa editrice indipendente palermitana. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti-Covid19.

In questa nuova avventura, presente nella collana Spirali, si trova una Palermo straordinaria e poliedrica così come potrebbe apparirci stando seduti sulla mitologica linea “101”. Accompagnati dal personaggio di Aldo, un simpatico ambulante sempre al posto giusto nel momento giusto, il lettore potrà scoprire 26 piccoli pezzi di anima di una Palermo quotidiana dai tratti variegati e pieni di una “palermitanitudine” travolgente.

Rossella Guarneri ci lascia una piccola pietra preziosa che racconta Palermo con ironia, trasporto e sentimenti lasciando al lettore lo spazio per riflettere con profondità e consapevolezza.

Rossella Guarneri, nasce nel 1983 e da un piccolo paesino di montagna si trasferisce in diverse città italiane ed europee: Venezia, Olbia, Milano, Roma, Parigi, Riga. Attrice, autrice e speaker radiofonica tra i suoi ultimi lavori: un monologo scritto e interpretato da lei stessa “Lucie Henry Florio” messo in scena per più repliche per conto di Casa Florio, Teatro Biondo stabile di Palermo e Spazio Franco Delivery Show, il progetto teatrale permanente che dura da più di tre con Giuseppe Provinzano dal titolo “Amunì”, il “Parsifal” di Wagner presso il Teatro Massimo con la regia di Graham Vick, “Almost, Maine” con la regia di Nicolàs Rivero regista argentino, prima assoluta in Italia dell’opera scritta dall’americano John Cariani. Sullo schermo è protagonista di una serie in inglese “Sicilian Rhapsody” della Cinnamon Production La sua drammaturgia prima “Sorelle”, riceve una Menzione d’onore presso il premio “Teatro in cerca d’autore” di Avezzano. Pubblica con Edity publishing il suo primo romanzo “La 101 – Palermo in 26 fermate”. Attualmente è impegnata sul set di “Houston, avete un problema” di Giancarlo Figuccio e conduce un programma radiofonico.



Fabrizio Romano, attore di teatro, cinema e tv italiano, nasce nel 1974 a Palermo. Lavora accanto a Francesco Scianna in “Baaria” il film di Tornatore, ne “Il traditore” di Marco Bellocchio. Tra i suoi ultimi lavori in tv lo vediamo in serie come “Il cacciatore” e “Il commissario Montalbano”. In teatro ricordiamo l’ultimo suo spettacolo “Marat Sade” con la regia di Claudio Gioe’ e la produzione del Teatro Biondo di Palermo.

Info: Presentazione del volume “La 101 – Palermo in 26 fermate” di Rossella Guarneri

