La 29^ Luzzi – Sambucina inserita nel Campionato Italiano Supersalita

Il Trofeo Silvio Molinaro 2025 porterà la Calabria nell’eccellenza delle 7 salite della massima serie tricolore ACI Sport. Determinante il lavoro di Tebe Racing e l’interazione con il territorio. Molinaro: “Una forte spinta verso una progressiva crescita comune”.

Luzzi (CS). La Luzzi Sambucina, è stata inclusa per il 2025 nel calendario del Campionato Italiano Supersalita, la massima serie tricolore ACI Sport della velocità montagna.

La gara calabrese ha raggiunto quindi un nuovo apice con l’inclusione del “Trofeo Silvio Molinaro” 2025 nel calendario della serie d’eccellenza ACI Sport. Questo traguardo rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche il riconoscimento di un lavoro meticoloso portato avanti dagli organizzatori di Tebe Racing, con l’efficace collaborazione dell’Automobile Club Cosenza, del Comune di Luzzi e dall’intera comunità locale, in una proficua condivisione di obiettivi con la Regione Calabria e la Provincia di Cosentina.

La Federazione ha voluto premiare l’impegno e la crescita dimostrati negli anni, sottolineando l’importanza della forte interazione tra organizzatori e territorio. L’evento non è solo una manifestazione sportiva, ma un punto di incontro che fonde tradizione e innovazione, contribuendo alla valorizzazione della regione e coinvolgendo appassionati e professionisti del settore.

-“Questo inserimento è una forte spinta verso una progressiva crescita comune, possibile per via della passione unita alla consapevolezza di una competenza crescente e del lavoro che svolgiamo unitamente a tutte le realtà economiche al nostro fianco”- ha dichiarato Danny Molinaro, promotore e figura centrale dell’iniziativa. Le sue parole riflettono l’entusiasmo e la visione che hanno spinto la Tebe Racing a lavorare instancabilmente per migliorare ogni aspetto dell’evento, dalla sicurezza alla logistica, fino all’offerta di uno spettacolo competitivo e coinvolgente. L’esperienza maturata in casa e più volte offerta al servizio di altre competizioni di ottimo livello.

Con l’ingresso del “Trofeo Silvio Molinaro” nel circuito di eccellenza, Luzzi Sambucina si prepara a una nuova stagione ricca di sfide ed opportunità, consolidando la sua reputazione come palcoscenico d’elite per le corse in salita in Italia. Questo passo segna un momento storico per gli appassionati calabresi e per tutti coloro che credono nel potenziale delle corse automobilistiche come veicolo di promozione culturale e sportiva.

Sugli spettacolari 6,150 Km tra Luzzi e l’abbazia Cistercense di Sambucina lo scorso 19 maggio fu il giovane siracusano di Melilli Luigi Fazzino ad imprimere il proprio sigillo al volante dell’Osella PA 30, davanti al lucano Achille Lombardi ed all’idolo di casa Domenico Scola, entrambi sulle PA 2000 di casa Osella. Tra “Le Bicilindriche” il successo è andato al lametino Angelo Mercuri su Fiat 500, mentre il miglior tempo tra le auto storiche lo ha ottenuto Antonio Lavieri, il pilota lucano di Policoro su monoposto Martini Mk32 di 5° Raggruppamento.

