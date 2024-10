La 51^ Cronoscalata della Castellana Orvieto pronta allo start

Presentata in Comune la finale Nazionale di Campionato Italiano Velocità Montagna che darà spettacolo dal 25 al 27 ottobre all’ombra del Duomo famoso nel mondo. Al Palazzo del capitano del Popolo la presentazione dei protagonisti nella serata di Venerdì 25.

Da vertigine le adesioni oltre quota 260 con i big della Supersalita e l’annunciato duello dal sapore europeo Faggioli/Merli. Live streaming e speciali TV in ogni fase del week end. “La nostra gara nella nostra città per tutti”

Orvieto (TR). E’ stata presentata ufficialmente nella serata di giovedì 23 ottobre, nella Sala Consiliare del Comune, la 51^ Cronoscalata della castellana Orvieto. La Finale Nazionale di campionato Italiano Velocità Montagna che dal 25 al 27 ottobre ospiterà le sfide tra i migliori specialisti d’Italia della velocità in salita.

La gara umbra organizzata dalla omonima associazione ha ricevuto la prima gratificazione al lavoro degli organizzatori superando quota 260 iscrizioni, dove spiccano i nomi di tutti i finalisti e dei migliori piloti del panorama internazionale.

La Prima cittadina di Orvieto Roberta Tardani, l’Assessore Comunale allo Sport Piergiorgio Pizzo, i vertici dell’Associazione La Castellana Orvieto presieduta da Luciano Carboni, hanno sottolineato i punti di forza di un evento sportivo che pone Orvieto al centro della scena nazionale. Una città completamente coinvolta nella sua gara, la quale crea occasione di scoperta e conoscenza di un autentico scrigno di tesori architettonici,. artistici , storici, di tradizione ed eno gastronomici. Il fine settimana della castellana inizierà nel cuore della Città con la presentazione dei protagonisti al Palazzo del Capitano del Popolo alle 19.00 di venerdì 25 ottobre. Cerimonia alla presenza delle autorità e del pubblico orvietano, trasmessa in diretta streaming sui canali della Federazione, della gara e poco dopo alle 21.15 un servizio su ACI Sport TV (228 Sky). Servizio anche sula giornata di prove previsto per le 20.15 di sabato 26 ottobre, mentre diretta streaming integrale delle due gare domenica 27, con gara 1 in differita su ACI Sport TV alle 16.30 ed alle 23.45 di Gara 2, oltre un serie di repliche previste sul canale 228 Sky e 52 Tivùsat.

Presentato anche il Trofeo realizzato dalla “Bartoccini Premiazioni” ispirato al Pozzo di San Patrizio, e la rafforzata partnership con l’AIRC della sezione di Orvieto, che cade nel mese di ottobre dedicato alla prevenzione delle malattie oncologiche e del tumore al seno in particolare.

Fra i nomi dei 264 iscritti, dei quali circa 100 finalisti, spicca ovviamente, re Simone Faggioli, che quest’anno dopo svariati Tricolori ed Europei, ha conquistato il primo titolo Supersalita. Il fiorentino della Best Lap, che ha qui ha vinto l’edizione del 2006, le ultime tre e detiene il record fatto segnare nel 2021 in 2’46”031 sui 6,190 Km, sarà al volante della Nova Proto 01 motorizzata Zytek da 3000 c.c. Stessa vettura, per il padrone di casa Michele Fattorini, autore anche lui di 4 successi, che su Norma ritorna in classe regina e per i siciliani Frano Caruso da Comiso e Francesco Conticelli da Trapani, che posso aspirare ad un piazzamento di vertice sulle Nova Proto. Con le Osella di massima cilindrata un altro Umbro all’esordio Daniele Filippetti e il Sardo Giuseppe Vacca.

In classe 2000, reduce da aver sfiorato il titolo nel Campionato Europeo, nonostante l’incompleta partecipazione, Cristian Merli su Osella Turbo con i colori della Vimotorsport come il pugliese Achille Lombardi, spesso sul podio in stagione mentre su Nova Proto saranno,Giancarlo Maroni terzo a sorpresa lo scorso anno e il ragusano Samuele Cassibba, con la versione sinergy v 8 della Sport Car Francese.

Si annuncia appassionante anche la classe fino a 1600 con tanti apprezzabili scalatori come Mirko Torsellini, Agostino Bonforte e Gianluca Ticci alla seconda apparizione su una vettura di gruppo E2SC, con le Nova Proto, poi Vincenzo Ottaviani e Filippo Ferretti con le Wolf Aprilia e Filippo Golin con l’Osella. Torna alla Osella CN, dopo avere provato una vettura di Gruppo E2SC, il già Campione italiano Alberto Scarafone, che troverà come antagonisti con i motori derivati dalla serie Gianni Urban, Giacomo Ferrazzano e Alessandro Gromenada. Passando alle vetture coperte pronta la sfida fra le GT Super Cup di I° divisione, con Roberto Ragazzi e Giuseppe D’Angelo su Ferrari 488 e Gabry Driver su Lamboorghini Huracan, mentre in II° Divisione ci sarà Matteo Adragna con la Porsche 992. In TCR nuova sfida da massima serie tra Campioni italiani con il neo vincitore del titolo Salvatore Tortora su Peugeot 308 ed il bresciano tricolore 2023 Luca Tosini su AUDI RS3 LMS. Spettacolo assicurato con le estreme vetture del gruppo E2SH, Abramo Antonicelli sarà alla guida della sua BMW M3 di classe oltre 3000, Michele Ghirardo della Lotus Exige e Ferdinando Cimarelli dell’Alfa Romeo 2000, Elenco iscritti in definitiva fase di approvazione da parte degli organi Federali prima della pubblicazione all’albo di gara. Fra i conduttori del gruppo E1 con le potenti vetture di classe 3000 in evidenza Matteo Bacci con l’Alfa Romeo Giulietta e Harald Freitag con la Opel Kadett GTE. Fra i sicuri protagonisti anche Fabio Semerario con la MINI John Cooper Work di classe 1600T, i siciliani Rosario Alessi e Francesco Lombardo con le Peugeot 106 rispettivamente 1600 e 1400 e Davide D’Acrì su Citroen Saxò che ha chiuso al Comando la Classifica del CIVM SUD. Tanti fra i presenti che si sono distinti in stagione con le vetture Racing Start, Racing Start Plus e RS Cup. In RS occhi puntati si due finalisti del nord Paolo Venturi e Giulio Panteghini entrambi con le Honda Civic 2000, mentre da Sud arriva l’under 25 Antonio Aquila con la Peugeot 106 da 1600c.c. In RSTB 2000 oltre il vincitore del titolo Angelo Loconte su Mini BMW Cooper S, ci saranno fra gli altri Antonio Scappa e Marco Magdalone con le Seat Leon ed in 1600 Cosimo Laghezza con La Peugeot 308 GTI e ancora un under capace di stupire Kristian Fiorucci. In RS Plus a rappresentare il Nord in classe 2000 fra gli altri Ivano Cenedese e Gianluca Grossi con le Renault Clio, nonché Adriano Pilotto con la sua Honda Civic. In 1600 da Sud invece Roberto Megale su Peugeot 106 e Arduino Eusebio con la Citroen. Si torna in vetta all’Italia per la classe 1400 dove spicca Dietmar Gschnell con la scattante Peugeot 1400. Immancabile nella sua Orvieto in RSTB Plus 1600 Deborah Broccolini con la Mini Cooper S , stessa vettura ma da 2000 il fasanese Oronzo Montanaro. Altra presenza femminile di spicco con la tarantina Annamaria Fumo in Racing Start Cup ed esattamente in RSTC2, con la Peugeot 308. Ad Insidiare la brava pilota pugliese, il trentino Alessandro Giovanelli su MINI Cooper Evo, e l ’ under eugubino Alex Picchi, che dovrà respingere i sicuri assalti del veneto Cristiano Piccin. In RSTC1 l’altro umbro esperto dei grandi raid, Gianluca Tassi su Seat ibiza, chde presenterà durante il week end orvitano il trailer del suo docufilm, mentre in RSC2 Il pesarese Gabriele Giardini sarà su Renault Clio.

