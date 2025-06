La 54^ Verzegnis – Sella Chianzutan sarà avvincente

La Scatterà alle 9.30 di domani, domenica 22 giugno, la gara friulana in doppia salita organizzata dall’ASD E4Run. Dalle prove emergono interpretazioni simili e qualunque pronostico è impossibile. Caruso, Vacca e Liber in evidenza sulle Nova Proto, Grazioli emerge tra i friulani. Sulle auto l’affettuoso saluto a Matteo Doretto

Verzegnis (UD). La 54^ Verzegnis – Sella Chianzutan si presenta ricca di emozioni e spettacolo. Domani, domenica 22 giugno alle 9.30 il Direttore di Gara Flavio Candoni darà il via alla prima salita di competizione , a cui seguirà gara 2 dell’evento friulano organizzato da E4Run.

Giornata dedicata alle ricognizioni sui 5.640 metri tra Ponte Landaia e la Sella Chianzutan, 396 metri più in alto, sulla SP 1 della Val D’Arzino, che ha una pendenza media del 7,02%. Due salite dove i piloti hanno cercato riferimenti utili e particolari per fare la differenza in gara, poiché tra i pretendenti alla classifica assoluta ed a quelli delle varie categorie vi sono delle similitudini di interpretazione del percorso che lasciano presagire una appassionante ed imprevedibile sfida.

Il siciliano Franco Caruso è stato il più disinvolto in prova e sulla Nova proto NP 01 con motore sovralimentato, ha siglato in entrambe le salite il miglior riferimento cronometrico, nella seconda il 2’34”71 è stato il tempo più basso della giornata. In gara tutto può cambiare e l’attacco arriverà certamente sia dal sardo Giuseppe Vacca che, nonostante uno stato fisico non eccellente, trova sempre maggior feeling con la Nova Proto, come il veneto Federico Liber che ha affilato le armi, dopo un ritardo in partenza dovuto alla mancanza di confidenza con la Norma M20 FC. Per le sportscar Motori Moto ha alzato la voce in prova il veneto Damiano Schena sulla Nova Proto NP 03 Aprilia, ma anche Mirko Venturato si è travato molto a suo agio sulla vettura gemella, con cui Stefano Gazziero si è portato in evidenza tra i piloti friulani con l’ottavo riferimento della giornata. Buona interpretazione del tracciato anche quella di Luca Giammattei sula Gloria C8F per la categoria TMSC, dove il duello si profila con Giuseppe Torrente su Radical ed il triestino Alberto Agosti su Gloria.

Come sempre ammirate le super car del gruppo GT dove il salernitano Giovanni Del Prete ha usato i suoi riferimenti sul tracciato conosciuto, e sebbene assente da Verzegnis dal 2015, si è portato in ottima evidenza sulla Ferrari 488 in versione Super Cup, sulla quale è stata sostituita la turbina tra le due salite. In gara tutto può cambiare perchè il tenace trevigiano Romy Dall’Antonia su Porsche 991 GT3, di categoria GT Cup, ha rispolverato i ricordi di 13 anni or sono, ultima sua presenza in Carnia e sarà certo un suo attacco, come quello dell’altro campano Giuseppe D’Angelo che ha raccolto dati e provato diverse soluzioni di pneumatici e poi il rodigino Michele Mancin, anche lui sulla 488 del Cavallino di Divisione 1 GT Super Cup. Immancabile Luca Spinetti sulla iconica Subaru Impreza con cui si pone come protagonista del Gruppo E1, come il veneto Denis Mezzacasa ha fatto in Racing Start Cup con l’efficace Seat Leon Mk2 ed il sempre verde altoatesino Rudi Bicciato in A-S sulla inseparabile Mitsubishi Lancer. Partenza ravvicinata per le auto del Gruppo Rally con Francesco Turatello, Matteo Bearzi e Stefano Doneddu, tutti su Skoda Fabia, che hanno interpretato il tracciato in modo molto simile. Tra le auto Rally a due ruote motrici è emersa l’esperienza del pordenonese Fabrizio Martinis per la prima volta in salita sulla nuova Lancia Ypsilon HF. In TCR Nicola Sinigallia per la prima volta su Honda Civic si è posto al centro della scena. L’esperto e tenace Ivano Cenedese ha mostrato le sue intenzioni per il gruppo Racing Start Plus al volante della Renault Clio, con il milanese Gianluca Luigi Grossi che penserà di certo ad impensierirlo al volante della versione RS della Clio. Per le motorizzazioni sovralimentate Alberto Cioffi su MINI sta cercando in fretta il feeling con il tracciato. Per il gruppo Racing Start TB, ovvero le auto turbo, il toscano Lorenzo Mercati ha ottimi riferimenti del percorso ed ha iniziato ad usarli per rendere quanto più efficace la nuova Honda Civic Type-R che usa per la seconda volta dopo la Consuma. Per le RS aspirate nel suo passaggio d’esordio sul percorso carnico al volante della Honda Civic Type-R da gara, il bresciano Giulio Panteghini ha mostrato il giusto feeling per ambire al primato di categoria, sebbene Adriano Todoverto su Renault Clio ha interpretato il percorso in modo quasi analogo, come il bresciano di Treviso Paolo Venturi su Honda Civic Type-R. Il viterbese Gabriel Bissichini su Peugeot 207 Rc è stato il migliore di classe RSTB 1.6 ed il toscano Lorenzo Tizzi Corazzini su Peugeot 106, tra le 1600 aspirate. Per il gruppo N-S è stato Alex Ferè il più incisivo in prova sulla Honda Civic Type-R.

A Denny Zardo è bastato un solo passaggio di ricognizione per deliberare le scelte sulla Giada T118 di 4° Raggruppamento, con cui il tre volte vincitore a Verzegnis proverà a siglare la gara auto storiche. Si è ben portato in evidenza l’austriaco Harald Mossler sulla Daren Mk3 con cui punta dritto al successo di 1° Raggruppamento, come Dino Muradore a quello di 2° Raggruppamento sulla Ford Escort RS e l’altoatesino Erwin Morandell su Fiat X1/9 al 3°. Per le monoposto di 5° Raggruppamento potrebbe essere un acuto in assolo per Daniele Martinello sulla Van Diemen RF 89.

Su tutte le auto il ricordo e l’affettuoso saluto a Matteo Doretto il giovanissimo talento dei rally che ci ha prematuramente lasciato ed a cui E4Run ha dedicato il Trofeo Under 25.

