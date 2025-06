La 54^ Verzegnis – Sella Chianzutan tra cuore ed agonismo

La gara friulana organizzata dall’ASD E4Run dal 20 al 22 giugno porta in Carnia il sesto appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna nord con 143 iscritti. Attese grandi sfide con il pensiero verso Matteo Doretto

Verzegnis (UD) . La 54^ Verzegnis – Sella Chianzutan ha chiuso le iscrizioni a quota 143. La gara friulana vivrà il suo week end clou dal 20 al 22 giugno in Carnia, dove piloti, team e pubblico saranno coinvolti dall’atmosfera densa di agonismo sui 5.640 metri tra Ponte Landaia e la Sella Chianzutan, 396 metri più in alto, sulla SP 1 della Val D’Arzino, che ha una pendenza media del 7,02%.

La passione infiamma i cuori che saranno rivolti all’affettuoso saluto a Matteo Doretto, il giovanissimo rallista di ACI Team Italia che nei giorni scorsi ha lasciato prematuramente un grande vuoto, a cui gli organizzatori di E4Run hanno intitolato il Trofeo Under 25.

Venerdì 22 giugno le operazioni preliminari con le verifiche delle auto ed i controlli dei documenti, dalle 11.00 alle 18.00 presso l’ampia Arena di Verzegnis, dove alle 19.30 si terrà il briefing del Direttore di Gara Flavio Candoni con i piloti. Sabato 21 giugno dalle ore 9.30 si svolgeranno le due manche di ricognizioni, utili ai piloti per prendere i dati da impiegare nelle regolazioni delle auto. Domenica 22 giugno alle 9.30 lo start dell’edizione numero 44 della iconica competizione carnica.

Sarà una appassionante gara dove a caccia di punti pesanti sono in tanti, ad iniziare dal siciliano Franco Caruso che sulla Nova Proto NP01 spinta da motore turbo di classe regina punta dritto al successo, come farà certamente anche il veneto di Alby Racing Team Federico Liber che sarà al via sulla Nova Proto. Riflettori certamente anche per il giovane sardo Giuseppe Vacca che prende sempre più confidenza con la Nova Proto NP01, mentre per le monoposto impossibile la mancanza di Marietto Nalon alla “sua” gara su Dallara F. Nissan. Tra le cilindrate fino a 1600 cc Ronny Marchegger sarà su Osella PA 21 Jrb, mentre sulle Nova Proto NP 03 ci saranno in forza Stefano Gazziero, Mirko Venturato e Damiano Schena. Nicola Grazioli in cerca di riscatto sulla Gloria C8 e ritorno sulla Gloria anche per il triestino Alberto Agosti che insegue la vetta di gruppo TM-SC/SS dove è a tre lunghezze dal leader Giuseppe Torrente su Radical. Ben 6 supercar a contendersi il gruppo GT dove svetta il nome del leader di GT Super Cup Divisione 2 Giuseppe D’Angelo, il salernitano sulla Ferrari 488 per i colori della Best Lap, punta ad un nuovo podio il rodigino Michele Mancin sulla 488 Challenge EVO del Cavallino, stessa super car per l’altro salernitano Giovanni Del Prete che desidera percorrere Km sulla vettura. Per l’esperto Romy Dall’Antonia potrebbe essere l’occasione di afferrare il comando in GT Cup sulla Porsche 991 GT3 Cup. In testa alle TCR Luca Tosini, il bresciano che difenderà il comando sulla Audi RS3 LMS, portacolori AF Motorsport, con Alex Leardini che insegue sulla affidabile Seat Leon Cup. In gruppo E1 davanti a tutti c’è attualmente Luca Spinetti sulla Subaru Impreza ed in Carnia ci sarà la lady trentina Gabriella Pedroni sulla inseparabile Mitsubishi Lancer, Andrea De Stefani cerca l’allungo in classe 2000 dal volante della Renault Clio Williams e ci saranno Maurizio Boschi su Opel Astra Kit e il calabrese di Germania Egidio Pisano decisamente pungente sulla Volkswagen Golf. In classe 1600 è Tiziano Ghirardo che tiene le redini su Honda Civic Ek4. Anche la categoria della auto da rally è nutrita e ci sono tra gli altri Matteo Bearzi su Skoda Fabia, come Stefano Doneddu, Gianfranco Belletti su Abarth 124 e Fabrizio Martinis sulla Lancia Ypsilon. Numeri alti dai gruppi della Racing Start dove in RS Cup Francesco Laffranchi cercherà l’affermazione sulla MINI, ma troverà sul suo cammino Denis Mezzacasa e Giovanni Gianquinto sulle Seat Leon. Nella pattuglia delle Seat Ibiza il veneto Cristiano Piccin non nasconde le ambizioni di vertice, e ci sono il triestino Carmelo Fusaro, Francesco Pisciotta, Giordano Anelli e Marco De Martin pronti all’assalto. Cristian Marsic e Francesco Bisceglia sono tra gli altri candidati al successo. tra le RS Cup 1. Dalla Supersalita arriva Alberto Cioffi sulla MINI per la Racing Start Plus ed Adriano Capraro su Opel Corsa OPC cerca punti utili. Per le motorizzazioni aspirate Enrico Trolio e Gianluca Giuseppe Grossi sulle Renault Clio al centro della scena, quanto l’esperto Ivano Cenedese. In Racing Start RSTB 2.0 dopo l’esordio alla Coppa della Consuma torna il toscano Lorenzo Mercati sulla nuova Honda Civic Type-R, in testa c’è però il sempre verde bergamasco Mario Tacchini su Seat Leon SW ed Emanuele Bissichini su Peugeot 207. Sfida tra Honda Civic anche per le 2000 aspirate con Giulio Panteghini e Paolo Venturi. Per le auto protagoniste del passato più recente in A-S attenzione sull’altoatesino Rudi Bicciato e la sempre efficace Mitsubishi Lancer, sebbene la Ford Escort Cosworth di Giorgio De Giacinto sia avversaria ostica. In N-S Altre due Honda Civic per Alex Ferè ed Alessandro Agosti, mentre Cristian e Denis Molinari saranno sulle Renault Clio. Nella gara riservata alle auto storiche c’è il trevigiano Denny Zardo su Giada T118 di 4° Raggruppamento, il pilota della Kruse Racing che ha iscritto il proprio nome nell’albo D’Oro della gara nel 2008, 2014 e 2019. Sempre tra le auto costruite dal 1982 al 1990 Alessandro Romoli su Ford Sierra Cosworth Gr.A, in versione Gr. N Marco Naibo e Michele Massaro su BMW M3. Per il 3° Raggruppamento (auto dal 1977 al 1982) dalle scene tricolori Erwin Morandell su Fiat X1/9 e Massimo Ronconi su Porsche 914. Due Fiat X1/9 svettano in 2° Raggruppamento (1973 – 1976), quelle di Nicholas e Flavio Macorig. In 1° Raggruppamento (fino al 1972) sotto i riflettori l’austriaco innamorato dell’Italia Harald Mossler sulla inseparabile Daren MK3 e sulla iconica Alta Sport l’appassionato e sempre presente altoatesino Georg Prugger.

