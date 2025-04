La 56ª Semaine Olympique Française: sono quattro le medaglie per l’Italia

Michele Marchesini, Direttore Tecnico della Federazione Italiana Vela, ha così commentato la performance della squadra: “Senz’altro non siamo entrati nel quadriennio Olimpico in punta di piedi.

Questo secondo passo della nuova squadra, del nostro nuovo assetto, in Coppa del Mondo in Francia è stato convincente quanto il primo di un mese fa in Spagna. Ho ben chiaro, comunque, che ciò che porta a vincere davvero è il processo continuo di crescita, non le fotografie dei primi successi. Lavoriamo con calma e con la forza di quello che siamo. L’Italia.”

Sabato 26 aprile si è conclusa la 56ª Semaine Olympique Française di Hyères, una delle competizioni più prestigiose del panorama internazionale di vela. La giornata finale ha portato alla squadra azzurra altre tre medaglie che si aggiungono all’oro conquistato il giorno precedente da Riccardo Pianosi nella categoria Formula Kite. Un risultato di prestigio che mette in evidenza la qualità e la preparazione della squadra italiana, in costante crescita e pronta a confrontarsi con i migliori atleti al mondo.

Oggi, infatti, il podio si è colorato ancora di azzurro con il trionfo di Chiara Benini Floriani, che ha conquistato l’oro nella classe ILCA 6, seguito dall’argento di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei nella classe Nacra 17, e dal bronzo di Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini nel 470 misto. Questi risultati sono l’apice di una settimana che ha visto impegnati ben dieci equipaggi nelle rispettive Medal Race.

Michele Marchesini, Direttore Tecnico della Federazione Italiana Vela, ha così commentato la performance della squadra: “Senz’altro non siamo entrati nel quadriennio Olimpico in punta di piedi. Questo secondo passo della nuova squadra, del nostro nuovo assetto, in Coppa del Mondo in Francia è stato convincente quanto il primo di un mese fa in Spagna. Ho ben chiaro, comunque, che ciò che porta a vincere davvero è il processo continuo di crescita, non le fotografie dei primi successi. Lavoriamo con calma e con la forza di quello che siamo. L’Italia.”

Le due giornate conclusive sono state il culmine di una settimana di gare intense, in cui gli equipaggi italiani hanno dovuto fare i conti con condizioni di vento variabili e campi di regata spesso molto impegnativi.

La Semaine Olympique Française rappresenta un’importante occasione di crescita per gli equipaggi, offrendo un banco di prova fondamentale in vista degli appuntamenti internazionali futuri. L’evento, che si è concluso oggi 26 aprile, si conferma come un’opportunità per testare il livello tecnico degli atleti e delle squadre in vista delle prossime sfide olimpiche.

Per i risultati in tempo reale scaricare la app ufficiale: https://sof.ffvoile.fr/lastest-news/?guid=34624&name=dashboard-live-with-the-sof-app

La lista completa degli iscritti: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race-inscriptions

La voce dei protagonisti:

Benini Floriani:

“Sono molto felice oggi, la regata è andata come speravo. È stata una settimana impegnativa, con condizioni molto dure sia fisicamente che strategicamente. Ora, questo risultato è un buon segnale in vista del campionato del mondo che si terrà a maggio in Cina.”

Ugolini-Giubilei:

“Abbiamo chiuso la regata bene, vincendo la Medal Race. Purtroppo, un giorno sottotono in settimana ci ha messo in difficoltà per la vittoria della regata che stavamo dominando. Nonostante ciò, siamo comunque contenti della prestazione, perché sappiamo di essere molto veloci e competitivi. Dobbiamo sistemare gli ultimi dettagli che ci permetteranno, magari, di vincere. Siamo consapevoli di quanto sia importante mantenere la concentrazione e migliorare costantemente per affrontare le sfide future.”

Giacomo Ferrari:

“È stata una regata tosta, piena di episodi che non ci hanno scalfito e che siamo riusciti a gestire con determinazione. Voglio ringraziare Alessandra (Dubbini) e Gabrio (Zandonà, tecnico FIV), perché insieme abbiamo gestito molto bene la settimana e l’abbiamo chiusa alla grande, dominando la Medal Race. Ogni regata è una lezione, e questa ci ha permesso di capire ancora meglio il nostro potenziale. Sappiamo che siamo solo all’inizio, e tutti e tre siamo convinti che possiamo ottenere ancora di più nelle prossime competizioni.”