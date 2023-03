La 57^ Coppa della Consuma è di Stefano Peroni ed il 2° Trofeo Consuma di Faggioli

Il pluri campione su Norma Ufficiale sbaraglia tutti nella gara TIVM per la seconda volta. Il round di apertura del Tricolore Salita Auto Storiche ha visto nuovamente il dominio del fiorentino sulla Martini Mk32 di 5° Raggruppamento davanti a papà Giuliano su Osella (3° Raggr.) e Lottini vincitore di 4° Raggr. anche lui su Osella. Successo di Nocentini su Chevron in 1° Raggr. e di Palmieri su De Tomaso in 2°.

Pelago (FI), 26 marzo 2023. La 57^ Coppa della Consuma è di Stefano Peroni su Martini Mk32 di 5° Raggruppamento. Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ha vinto il 2° Trofeo Consuma. Una vittoria tutta fiorentina, che ricalca quella del 2022, per la gara organizzata dall’Automobile Club Firenze per il tramite della società controllata ACI Promuove ed in collaborazione con Reggello Motorsport, che ha rispettivamente inaugurato il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e Trofeo Italiano Velocità Montagna zona centro nord.

Nel 2° Trofeo Consuma, la gara per auto moderne della serie nazionale cadetta TIVM, miglior tempo in assoluto sugli 8.450 metri per Faggioli che sull’ultima evoluzione della Norma M 20 FC ufficiale ha ottenuto uno straordinario 3’14”77, favorito dall’ottimo rendimento degli pneumatici Pirelli che hanno consentito al portacolori Best Lap e tricolore in carica di testare con il massimo profitto tutti gli aggiornamenti sulla biposto francese in vista dell’inizio del Campionato italiano Velocità Montagna che scatterà dal 31 marzo al 2 aprile alla 61^ Alghero – Scala Piccada. Sul podio del 2° Trofeo Consuma anche il trentino Christian Merli, europeo 2022, in gara test sulla ufficiale Osella PA 21 4C con motore turbo, il driver della Vimotorsport ha chiuso a 6’79” dal vincitore e davanti al corregionale Diego Degasperi su Osella FA 30 Zytek. In top 5 anche il siciliano Franco Caruso su Nova Proto NP01 ed il trentino Gino Pedrotti su Tatuus Renault. Sempre nella gara di TIVM ottima decima piazza e successo in gruppo GT per il veneto Luca Gaetani sulla Porsche 911 GT3 R.

-“La temperatura della giornata era piuttosto bassa per cui le scelte di pneumatici son state fondamentali – spiega Faggioli – il tracciato è molto bello, affascinante e tecnico, la nostra biposto si è espressa bene ed abbiamo potuto verificare le evoluzioni in vista del Campionato Italiano ormai prossimo. Sono molto legato alla Coppa della Consuma sin da quando il mio papà correva qui, per cui vincere su questa strada ha un significato molto particolare”-.

Stefano Peroni ha vinto la 57^ Coppa della Consuma, la gara del tricolore auto storiche, con il tempo di 3’49”62 sul percorso che unisce Diacceto al Passo della Consuma. Il driver e preparatore fiorentino della Bologna Squadra Corse ha usato con profitto i dati in suo possesso e l’esperienza sullo storico tracciato toscano, per rilanciare la sfida e difendere il titolo.

Secondo tempo in rodine assoluto con successo in 3° Raggruppamento per Giuliano Peroni, papà di Stefano, che sulla Osella PA 8/9 BMW ha dominato il 3°Raggruppamento di cui è campione in carica. Successo di 4° Raggruppamento per il pisano Piero Lottini su Osella PA 9/90 BMW, che con il terzo tempo in ordine generale ha trovato ha trovato via libera verso il primato quando il campione in carica Mario Massaglia su Osella è stato rallentato da un problema tecnico al propulsore. Dominio fiorentino anche in 1° Raggruppamento con il Campione in carica di categoria Tiberio Nocentini che sulla Chevron B19 Cosworth ha fatto il vuoto con il 6° tempo generale di gara. Giuliano Palmieri è tornato al successo in 2° Raggruppamento, il driver modenese ha ritrovato la muscolosa e potente De Tomaso Pantera generosa di cavalli, anche se ha dovuto respingere il convinto assalto di Stefano Roversi molto agguerrito al volante della Alfa Romeo GTV di classe TC 2000.

-“Ottima gratificazione che conferma il lavoro svolto durante i mesi invernali – afferma Stefano Peroni – il successo nella gara di casa è sempre particolare ed il percorso della Consuma permette di far esprimere bene la monoposto che è sempre molto generosa. E’ una gara molto affascinante e certamente impegnativa”-.

Quarta prestazione generale e 2^ di 5° Raggruppamento per il lucano Antonio Lavieri su Martini Mk32, dopo che i driver della Valdelsa Classica con il suo team ha dovuto risolvere un guasto alla frizione in nottata ed è partito con il cambio non alla massima efficienza. Subito incisivo il reggiano Giuseppe Gallusi, ottimo 5° tempo per lui e 2° di 3° Raggruppamento sulla fidata e sempre generosa Porsche 911. Sul podio 3° Raggruppamento è salito anche Gaetano Palumbo con la Fiat X1/9 in versione Silhouette, autore dell’8° temo generale. Settimo tempo di gara e 2° di 4° Raggruppamento alla prima delle auto turismo, la scattante BMW M3 del piemontese Massimo Perotto, che ha usato la sua confidenza con l’energica vettura bavarese di preparazione Balletti per interpretare al meglio il tecnico tracciato. Podio di 4° Raggruppamento e primato in categoria Sport Nazionale per il milanese Alessandro Trentini su Lucchini Alfa Romeo curata da Kaal Racing. A completare il combattuto podio di 2° Raggruppamento. Tempo di spicco per il pesarese Alessandro Rinolfi che con la Morris Mini Cooper S ha ottenuto il 2° Tempo di 1° Raggruppamento, davanti al lombardo Luigi Capsoni sulla ammirata Renault Alpine 110, 3° di categoria.

Classifica Top5 2° Trofeo Consuma: 1 Faggioli (Norma M20 FC Zytek) in 3’14”77; 2 Merli (Osella PA 21 4C) a 6”79; 3 Degasperi (Osella FA 30) a 10”92; 4 Caruso (Nova Proto NP 01) a 12”19; 5 Pedrotti (Tatuus Renault) a 39”09.

Classifiche CIVSA di Raggruppamento: 1° Raggr.: 1 Nocentini (Chevron B19 Cosworth) in 4’28”29; 2 Rinolfi (Morris Mini Cooper s) a 30”43; 3 Capsoni (Renault Alpine A 110) a 40”07. 2° Raggr.: 1 Palmieri (De Tomaso Pantera) in 4’41”98; 2 Roversi (Alfa Romeo GTV) a 0”12; 3 Zambelli (Alfa Romeo GTAM) a 7”99. 3° Raggr.: 1 Peroni G. (Osella PA 8/9 BMW) in 4’06”24; 2 Gallusi (Porsche 911) a 15”88; 3 Palumbo (Fiat X1/9) a 28”25. 4° Raggr.: 1 Lottini (Osella PA 9/90 BMW) in 4’06”69; 2 Perotto (BMW M3) a 24”95; 3 Trentini (Lucchini A.R.) a 31”45. 5° Raggr.: 1 Peroni S. (Martini Mk32 BMW) in 3’49”62; 2 Lavieri (Martini Mk32 BMW) a 27”40; 3 Buratti (Van Diemen) a 1’05”57.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche: 24-26/3 57^ Coppa della Consuma (FI); 30/4-2/5, 15° Trofeo Storico Scarfiotti Storico Sarnano – Sassotetto (MC); 19-21/5 Guarcino – Campocatino (FR); 2-4/6, 26^ Lago Montefiascone (VT); 23-25/6, 35^ Bologna Raticosa (BO); 7-9/7, 41^ Cesana – Sestriere (TO); 1-3/9, 8^ Salita Storica Monte Erice (TP); 8-10/9, 68^ Coppa Nissena ; 6-8/10, 6^ Coppa Faro (PU).

Com. Stam. + foto

Giuliano e Stefano Peroni con Lottini

S Peroni Martini