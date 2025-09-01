La 70^ Coppa Nissena fa poker di validità

La competizione organizzata dall’AC Caltanissetta dal 12 al 14 settembre sarà Super CIVM. Valida anche per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, per il Tricolore Bicilindriche e per il Campionato Siciliano.

La 70ª edizione sarà una delle sole tre gare del Campionato Italiano Velocità Montagna a coefficiente 1,5. In scena sul tecnico e selettivo tracciato di Capodarso la grande sfida tra i big della salita.

Caltanissetta. A circa due mesi dal semaforo verde, la macchina organizzativa della Coppa Nissena è già al lavoro per preparare al meglio l’edizione numero 70, in programma dal 12 al 14 settembre 2025. L’evento, promosso e organizzato dall’Automobile Club Caltanissetta, sarà uno dei momenti cardine della stagione nazionale: valido per il Super Campionato Italiano Velocità Montagna con coefficiente 1,5, per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche (7° round), per il Campionato Italiano “Le Bicilindriche” e per il Campionato Siciliano di specialità, la serie regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia.

Con oltre cent’anni di storia, del 1922 la prima edizione, la cronoscalata nissena è tra le più blasonate del panorama tricolore. Il percorso tra Ponte di Capodarso e Santa Barbara è celebre per l’esaltazione di doti tecniche e velocistiche di piloti e mezzi, oltre che per l’adrenalina pura che infonde. È il tempio della velocità dove si sono consacrati miti assoluti come Nino Vaccarella, Mauro Nesti e Simone Faggioli.

Nel 2024 fu Luigi Fazzino a primeggiare nella gara moderna con l’Osella 3000, precedendo Francesco Conticelli (Nova Proto 3000) e Samuele Cassibba (Nova Proto Sinergy 2000) in una sfida ad alta intensità. Nelle storiche, fu Totò Riolo su PCR A6 di 4° Raggruppamento a firmare una prestazione maiuscola che contribuì alla conquista del titolo tricolore CIVSA

Il conto alla rovescia è lanciato, con l’obiettivo di allestire un’edizione all’altezza del prestigio della Coppa Nissena, che esalti i piloti in arrivo da ogni parte e lo sport siciliano.

Com. Stam. + foto