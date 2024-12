La Bibbia nel Parco si rinnova: la Parola prende vita al Borgo di San Marco a Valderice

Valderice – La Parola di Dio si fa testimonianza vivente attraverso “La Bibbia nel Parco” che quest’anno si sposta in un nuovo scenario: il Borgo di San Marco a Valderice.

La manifestazione, unica nel suo genere in Italia, si prepara ad accogliere il pubblico nelle serate del 28 e 29 dicembre e del 5 gennaio. L’atmosfera autentica del borgo contribuisce a creare un contesto più immersivo e suggestivo per i quadri viventi che compongono il percorso.

Nel segno della Speranza – tema portante di questa edizione – oltre cinquanta figuranti daranno vita a sette scene bibliche, tessendo un filo narrativo. Particolarmente significativa è la scelta di accompagnare ogni quadro vivente con la lettura dei versetti biblici che invita i visitatori ad un cammino non solo visivo ma profondamente spirituale. L’evento, a ingresso gratuito, si propone come momento di incontro e riflessione, testimoniando come la Parola di Dio parli al cuore di tutti gli uomini.

Nelle rappresentazioni, in programma dalle 18:00 alle 22:00, la bellezza del creato si fonde con il messaggio eterno delle Sacre Scritture, in un dialogo continuo tra cielo e terra. Al termine del percorso, sarà possibile degustare prodotti tipici e dolci in un’area dedicata, mentre per i più piccoli sarà allestito uno spazio giochi.

“La scelta del Borgo di San Marco, quest’anno porta una ventata di novità e dimostra sempre il nostro impegno di evangelizzazione attraverso l’arte e la cultura. Questo cambio di scenario non è un semplice dettaglio logistico, ma rappresenta un’evoluzione dell’evento. Il Borgo di San Marco offre un’ambientazione particolarmente adatta per la rappresentazione biblica. La scelta di questa location riflette anche il nostro desiderio di collaborare attivamente con le numerose realtà associative del territorio valdericino, per valorizzare insieme le diverse aree del nostro comune.” afferma Margherita Aguanno, presidente dell’Associazione Pro Misericordia, ente organizzatore.

La Bibbia nel Parco, giunta alla ventisettesima edizione, è un’iniziativa che vede la preziosa sinergia tra l’Associazione Pro Misericordia e il Comune di Valderice. La manifestazione negli anni passati si è sempre svolta nel Parco Urbano di Misericordia, a Valderice.

Com. Stam. + foto