Cariati (Cs) – Si può sognare, brillare ed avere successo anche decidendo di restare e di innovare in Calabria. E se il ritorno prende forma e sostanza dopo aver visitato il mondo e dopo aver accresciuto conoscenze, competenze ed esperienza, allora non solo diventa possibile ed auspicabile ma anche entusiasmante offrire il proprio contributo per far crescere la terra in cui si è nati e vissuti.

Sono tante le realtà imprenditoriali calabresi ed i giovani che testimoniano quanto sia virtuosa e bella questa strada. – Allo stesso tempo, però, bisogna avere il coraggio di dire di no al mostro della ‘ndrangheta. Mio nonno, vittima di mafia, ha pagato con la vita. Ho il dovere morale di onorare la sua memoria seguendone l’esempio, così come fa la nostra esperienza familiare e d’impresa. Evitare che mele marce facciano marcire tutto il resto dipende solo da noi. – La cultura, come sintesi e senso di appartenenza alla nostra storia, alla nostra identità ed al nostro futuro, il Senso della Calabria, resta l’arma più pacifica con la quale difenderci e costruire sviluppo.

Sono, questi, alcuni dei messaggi emersi dalla testimonianza offerta da Tommaso Greco, area marketing e relazioni esterne dell’Azienda iGreco, tra le realtà imprenditoriali calabresi protagoniste del progetto “Occupazione e territorio: quale strada intraprendere?” promosso dalla scuola secondaria di primo grado di Sellia Marina.

Tenutosi ieri (lunedì 19) su piattaforma telematica, l’incontro tra Greco e la platea di studenti, ha fatto registrare da parte di questi ultimi un alto livello di interesse e curiosità, documentato dalle diverse domande poste.

Ringraziando il dirigente scolastico Giulio Comerci e la docente Caterina Belvedere per aver voluto coinvolgere iGreco, Tommaso Greco ha ripercorso le tappe che hanno visto crescere l’Azienda: dalla fondazione più di 50 anni fa da parte del nonno dell’esperienza imprenditoriale di Cariati, a cavallo tra i territori magno greci delle antiche Kroton e Sybaris, lì dove ancora scorre il leggendario Nicà, il fiume della Vittoria; ai riconoscimenti che ad oggi continuano a testimoniare la qualità nella produzione di extravergine d’oliva e vino, eredità millenaria della coltura e cultura della vite e dell’ulivo, giunta alla terza generazione.

Attenzione al territorio e rispetto per la natura – ha sottolineato – rappresentano la bussola dell’attività conosciuta in tutto il mondo anche grazie alla distribuzione della versione monodose dell’extravergine d’oliva, in oltre 30 milioni di pezzi ad importanti partner commerciali come McDonald’s. Di quest’ultima è unica azienda rifornitrice.

Tommaso Greco, in particolare, si è soffermato sull’esportazione all’estero, che avviene attraverso le fiere o le camere di commercio. iGreco sono presenti, tra gli altri, in USA, Germania, Austria, Svizzera e Giappone e hanno lo sguardo rivolto verso la Cina e la Russia che manifestano attenzione nell’ultimo periodo verso i prodotti calabresi. – (Fonte iGreco – Comunicazione Strategica/Istituzionale Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying)

