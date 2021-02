Altomonte (Cs) – Abbiamo interpretato questo momento di crisi come una straordinaria opportunità che ci ha confermato e fatto interiorizzare ancora di più il vero valore aggiunto di un investimento importante e sempre più convinto al quale ci sentiamo ispirati da oltre 50 anni: l’identità.

Tutte le conseguenze subite con la sospensione delle attività causa Covid, ci hanno persuaso non solo a proseguire sul percorso avviato, ma ad insistere in questa direzione, condividendo con viaggi-attori ed ospiti sempre più il nostro essere destinazione turistico-esperienziale ed oasi naturale.

È quanto emerso dalle parole di Enzo e Michele Barbieri, tra i relatori della tavola rotonda tenutasi nei giorni scorsi nell’ambito di Agri in Fiera, la prima Fiera digitale per l’agricoltura, che nei giorni scorsi su impulso del Comitato Lamezia ha virtualmente radunato sulla piattaforma on line circa 150 espositori e promosso 24 eventi e show cooking con 80 tra relatori e ospiti.

Alla scoperta delle radici attraverso la valorizzazione dei luoghi della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia. È, questo, il tema sul quale i rappresentanti dell’Hotel – Ristorante, coordinati dal direttore di Key4biz Raffaele Barberio si sono confrontati con il destination manager Daniele Donnici, il presidente del Conservatorio Tchaikovsky Filippo Arlia e l’assessore regionale alle attività produttive Fausto Orsomarso. Intervenendo anche sulla questione Recovery Plan, a quest’ultimo i Barbieri hanno ribadito l’apprezzamento per la qualità e le modalità innovative dei diversi avvisi messi in campo dalla Regione Calabria nei mesi scorsi a sostegno dell’intero settore alberghiero, della ristorazione e del commercio.

L’agrichef ed il responsabile amministrativo si sono soffermati in particolare sui tratti distintivi che rendono quest’esperienza imprenditoriale affacciata sulla Città d’arte di Altomonte, diffusamente riconosciuta, anche fuori dai confini regionali, un’eccellenza nella ristorazione e nell’accoglienza, nella ricerca e nella promozione della cultura e della cucina autentica Made in Calabria.

Dalla caparbietà nel rispettare il km 0 anche nella scelta dei vini sulla carta, al ricorso della creatività per valorizzare i piatti della memoria e le produzioni autentiche, passando dalla fedeltà rigorosa alla stagionalità e alla terra. Per la Famiglia e la squadra Barbieri, l’enogastronomia – hanno ribadito nel corso dell’intervento – è stata e deve continuare ad essere considerata l’attrazione principale e punto di partenza per la valorizzazione di ciò che ruota attorno, con un patrimonio naturalistico e paesaggistico di rilevanza.

Capitolo matrimoni. L’Hotel – Ristorante Barbieri continua ad essere pioniere, con la Città d’Altomonte, di un percorso che non si è interrotto ma sul quale, superata la fase di interruzione di tutti gli eventi all’aperto, si ha voglia di continuare a sperimentare con nuove proposte. Rientra in questa ottica anche il matrimonio negli orti, spazio ed icona della resilienza familiare nell’anno del Covid attraverso il laboratorio e la bottega (www.bottegabarbieri.net) che esporta i sapori e le ricette in tutto il mondo. – (Fonte: Famiglia Barbieri/Altomonte (Cs) – Comunicazione Strategica Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).

Com. Stam.