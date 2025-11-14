La Camera di Commercio di Palermo ed Enna presente alla IX edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE), in programma al Cruise Terminal del Porto di Palermo

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna sarà presente alla IX edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero (BTE), in programma il 15 e 16 novembre al

Cruise Terminal del Porto di Palermo, con uno spazio espositivo concepito per favorire sinergie e nuove relazioni commerciali tra il sistema extralberghiero e le imprese che offrono prodotti e servizi destinati all’ospitalità alternativa coinvolgendo, al contempo, tutte le realtà che contribuiscono a sviluppare un turismo esperienziale, naturalistico, sostenibile e creativo.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle realtà produttive del Made in Sicily, protagoniste nella costruzione dell’immagine della Sicilia come destinazione turistica di eccellenza. E’ anche previsto un calendario di focus e seminari formativi dedicati agli operatori del settore, con il contributo di esperti, ricercatori e professionisti, che approfondiranno temi legati all’innovazione, alla sostenibilità e alla qualità dell’accoglienza diffusa.

“Con la presenza del Punto impresa digitale (Pid) alla IX edizione della BTE – sottolinea il segretario generale Guido Barcellona – vogliamo accompagnare le imprese del turismo extralberghiero nel percorso della doppia transizione digitale ed ecologica, fornendo strumenti, competenze e occasioni di confronto per favorire innovazione, sostenibilità e competitività. e rinnovando l’impegno nel promuovere un turismo sostenibile, innovativo e autentico, capace di valorizzare le eccellenze produttive del territorio e generare sviluppo condiviso”, conclude.

“La partecipazione della Camera di Commercio Palermo Enna alla Borsa del Turismo Extralberghiero – dice il presidente Alessandro Albanese – rappresenta un segnale concreto di sostegno ad un settore che oggi costituisce un pilastro strategico del turismo regionale. Sostenere le imprese dell’ospitalità diffusa significa valorizzare le specificità territoriali, promuovere il Made in Sicily e creare nuove opportunità di crescita e occupazione per il territorio”.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen o il profilo linkedin https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ .

Com. Stam. + foto