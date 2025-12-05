La Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco  festeggiano la Patrona “Santa Barbara”

Come di consueto anche quest’anno la Capitaneria di Porto di Trapani e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno celebrato, congiuntamente, la ricorrenza in onore della Martire e Patrona “Santa Barbara”.

La cerimonia si è svolta, ieri mattina 04 dicembre presso, la Cattedrale di Trapani Chiesa “San Lorenzo” dove il S.E. Rev. Mons. Pietro Maria FRAGNELLI – Vescovo di Trapani – ha officiato la Messa in onore della Santa Patrona, alla quale hanno partecipato il Sig. Prefetto di Trapani Daniela LUPO e le più alte cariche civili della Provincia unitamente ai Comandanti provinciali di tutte le Forze Armate e Forze di Polizia dislocate nel territorio nonchè le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Nella sua omelia, il Vescovo ha ricordato la figura di Santa Barbara, l’attualità della sua fede, la fermezza della sua vita ed ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto con passione dal personale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto che, ogni giorno, si mettono al servizio della collettività ed aiutano i più bisognosi soprattutto nelle situazioni di pericolo della vita umana a terra ed amare, ricordando, in particolare, chi ha sacrificato la vita in sevizio nell’adempimento del dovere.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Trapani, Ing. Antonino GALFO ed il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di porto di Trapani, Capitano di Vascello Maurizio RICEVUTO hanno voluto prima ringraziare tutto il personale in servizio presso i rispettivi Comandi per il quotidiano impegno profuso, l’attaccamento al lavoro e per quanto viene quotidianamente fatto con grande spirito di servizio esprimendo poi la loro massima soddisfazione per avere di nuovo l’opportunità di festeggiare insieme la ricorrenza della Santa Patrona, quale momento di condivisione di valori e tradizioni che unisce tutti nel comune sentimento di vicinanza al prossimo omaggiando, altresì, tutta la comunità di una statuetta raffigurante la Martire e Patrona “Santa Barbara” in ricordo della giornata odierna.

Alla cerimonia religiosa, hanno partecipato anche alcune classi dell’Istituto comprensivo “Bassi Catalano” e dell’Istituto nautico “Marino Torre” di Trapani. Trapani, 05.12.2025