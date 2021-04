Terza trasferta stagionale per la JustMary Messina Cocuzza che dopo la vittoria nel derby con la Fortitudo Messina si è isolata in vetta alla classifica della C Silver con otto punti conquistati in quattro gare.

Il calendario diventa adesso molto serrato per tutte le squadre con ben sette impegni in 30 giorni (i giallorossi hanno già usufruito del turno di riposo) e il primo passo di questo tour de force è la trasferta di venerdì 2 aprile sul campo del Cus Catania.

La formazione di coach Guadalupi propone come sempre un mix di giocatori over locali e under provenienti dal fiorente vivaio. Il top scorer è il veterano Roberto Saccà con 17,5 punti a gara, seguito dal talento dei giovani Mazzoleni (guardia 11,0) e Corselli (ala 10,2). L’ex Paternò, Acireale e Adrano Lo Faro (10,0) e il centro Cuccia (6,8) sono atleti di sicuro affidamento per la categoria, a completare il roster l’ex Alfa e Paternò Gemmellaro, la guardia ex Adrano Pennisi e il play ex Gravina Arena.

Palla a due per Cus Catania – JustMary Messina Cocuzza venerdì 2 aprile al PalaCus di Catania con palla a due alle ore 19:45, arbitreranno Calogero Cappello e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG).

Il match, in osservanza del protocollo Fip relativo al Covid 19, sarà disputato a porte chiuse. Sulla pagina Facebook ufficiale a partire dalle 19:40 sarà disponibile la diretta streaming del match: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

