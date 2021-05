Turno in trasferta perla JustMary Messina Cocuzza che domenica al PalaSport di Mili affronterà il Basket School Messina nell’ultimo derby previsto dal calendario.

A tre giornate dal termine i giallorossi occupano la prima posizione a quota 24 con due punti di vantaggio sull’inseguitrice Castanea (con la quale il vantaggio negli scontri diretti garantisce la posizione in caso di arrivo a pari punti) e sei sul Basket School. Proprio gli “scolari” sono l’unica formazione ad aver sconfitto la JustMary (70-75 all’andata) e cercano i punti necessari per chiudere il discorso terzo posto, oltre a un’altra vittoria di prestigio. La formazione guidata da coach Sidoti e dal vice Paladina può contare sul terzetto Pocius (18,7 punti a gara), Manfrè (17,9) e De Angelis (16,3) che da solo realizza i due terzi dei punti della squadra. In cabina di regia si alternano Nino Sidoti (7,2) e Genovese (4,2), fra gli esterni tanti minuti per l’ex Patti e Torrenova Busco (7,1) e il prodotto locale capitan Scimone (2,5), sotto le plance bene il giovane Tartamella (3,4). Completano il roster gli under Olivo, Doria, Elia Sidoti, Giaimo, Freni, Arena e Muscolino con i primi due spesso chiamati a dare una mano.

In settimana nel torneo under 20 terza vittoria in tre gare per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che supera senza problemi l’Orsa Barcellona con 44 punti di Vucenovic.

Tabellino:

Orsa Barcellona – Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza 25-101

Orsa Barcellona: Romano, Cilona 3, Gangemi, Alberione, Patanè 9, Bangu 2, Chillemi, Greco 2, Sava 0, Floramo 9, Sgro.

Allenatore: Biondo.

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Crisafulli 6, Fernandez 15, Diakite 11, Mihajlovic 10, Boyanov 15, Vucenovic 44.

Allenatore: Pizzuto.

Parziali: 2-28, 6-28 (8-56), 4-19 (12-75), 13-26 (25-101).

Arbitri: Mucella di San Filippo del Mela e Randazzo di Messina

Palla a due per Basket School Messina – JustMary Messina Cocuzza domenica 23 maggio alle ore 13:00 al PalaMili di Messina, arbitreranno Alessandro Lorefice di Ragusa (RG) e Alex Di Mauro di Priolo Gargallo (SR).

Il match, in osservanza del protocollo Fip relativo al Covid 19, sarà disputato a porte chiuse. Sulla pagina Facebook ufficiale a partire dalle 18:25 sarà disponibile la diretta streaming del match: https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Com. Stam.