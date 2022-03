La Casa delle Farfalle raddoppia in Sicilia.

Torna la bella stagione, tornano le farfalle con un doppio appuntamento. Quest’anno la “Casa delle Farfalle” sarà contemporaneamente a Palermo (dall’11 marzo) nella nuova location di Parco Uditore e a Marsala (dal 4 marzo) a Palazzo Grignani

Una rondine non farà primavera, ma centinaia di farfalle sì! Con l’arrivo della bella stagione, riapre infatti la Casa delle Farfalle e quest’anno per la prima volta si tratterà di un doppio appuntamento in Sicilia. Sarà infatti attiva sia a Palermo che a Marsala.

Dopo lo straordinario successo di tre anni fa al Museo Riso di Palermo, l’esposizione itinerante torna quest’anno nel capoluogo siciliano in una sede inedita. Sarà infatti il bellissimo Parco Uditore di Palermo a ospitare, a partire dall’11 marzo 2022, la mostra faunistica. Lo spazio è stato scelto appositamente per consentire ai visitatori di usufruire, dopo la visita alla Casa delle Farfalle, dell’area naturale del Parco e degli spazi di gioco all’aperto, mantenendo così lo spirito ludico, naturalistico e didattico che fin dall’inizio si è voluto dare al progetto.

In contemporanea, come già annunciato, la mostra riapre anche Marsala da questo venerdì 4 marzo (non più dal 25 febbraio) dove nel 2020 aveva riscosso grande successo di pubblico già solo in pochi giorni, prima di essere sospesa a causa della pandemia. Si riannodano così le fila di un’esperienza interrotta troppo presto in una città che aveva accolto con entusiasmo l’iniziativa. Allestita all’interno di Palazzo Grignani in piazza Carmine anche a Marsala la mostra offre un vero e proprio angolo di paradiso in pieno centro, un’esperienza unica per grandi e piccini.

La Casa delle Farfalle è un progetto itinerante, la cui formula combina il piacere della bellezza naturale con il risvolto istruttivo, facendo sempre attenzione a garantire il benessere degli esemplari.

Così fin dall’inizio il progetto è stato inteso, e poi consolidato negli anni, dal suo curatore Enzo Scarso: un’educazione al bello e al buono, che trasmetta, soprattutto ai bambini, il rispetto della natura, attraverso le sue meraviglie. Circondati dallo sfavillio di colori di centinaia di farfalle, i piccoli e grandi visitatori saranno guidati nell’esperienza da un team di esperti naturalisti, che forniranno loro le spiegazioni scientifiche sul ciclo di vita delle farfalle, sulla loro riproduzione, sul loro habitat, insieme a tante altre curiosità.

Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già attive al numero 392 7691183 per Marsala e al numero 327 1369233 per Palermo. Per i contatti e le informazioni è invece possibile scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social facebook e instagram.

Dove e Quando?

Marsala: Palazzo Grignani (Piazza Carmine) dal 4 marzo 2022

Palermo: Parco Uditore (Piazza Alberto Einstein) dall’11 marzo 2022

Com. Stam.